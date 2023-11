Vincent Bruins

De eerste vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas duurde slechts acht minuutjes, voordat de sessie werd stilgelegd en niet meer hervat. Een putdeksel op The Strip was losgeraakt met schade aan maar liefst drie auto's tot gevolg.

Het is voor het eerst dat de koningsklasse van de autosport op het Las Vegas Strip Circuit racet en het weekend is helaas begonnen met drama. Vrije Training 1 moest na nog geen tien minuten worden afgeblazen, omdat een putdeksel was losgeraakt op het lange rechte stuk langs alle bekende casino's. Carlos Sainz raakte deze met zijn Ferrari en kwam na een doffe dreun tot stilstand. De vloer van de SF-23 was meteen beschadigd en de Spanjaard moest zijn auto aan de kant zetten. Zhou Guanyu, die direct achter Sainz reed, en Esteban Ocon liepen ook schade op, maar konden nog wel terugkeren naar de pits.

Alle putdeksels checken

Alpine kon al gauw bevestigen dat Ocon een nieuw chassis nodig zal hebben. De losgeraakte putdeksel is dus een heel duur grapje geworden voor de Franse renstal. Of ook Sainz een nieuw chassis nodig heeft, is nog niet bekend. "We zijn de schade, die werd veroorzaakt door de putdeksel, aan het checken, maar het blijkt behoorlijk wat te zijn," zo laat Ferrari weten via journalist Chris Medland. De FIA heeft ondertussen een verklaring gegeven voor wat er precies is gebeurd: "Na een inspectie blijkt dat het betonnen frame om de putdeksel is losgeraakt. We moeten nu alle andere putdeksels checken en dat zal best wat tijd kosten." De internationale autosportbond laat verder weten dat de planning voor vandaag aangepast kan worden: "We zullen vergaderen met het lokale team van engineers van het circuit over hoelang het gaat duren om dit op te lossen en we zullen daarna een update geven over mogelijke veranderingen aan het schema."