Jan Bolscher

Donderdag 16 november 2023 14:00

Sergio Pérez hoopt met een knipoog wat pillen van Lewis Hamilton te kunnen krijgen, omdat de zevenvoudig wereldkampioen blijkbaar als enige coureur geen last heeft van een jetlag.

Het Formule 1-seizoen loopt op zijn eind, maar dat betekent niet dat de coureurs rustig aan kunnen gaan doen. Tussen 22 oktober en 5 november werden er drie achtereenvolgende races verreden in Texas, Mexico en Brazilië, terwijl de karavaan nu alweer is neergestreken in Las Vegas. Aankomende week is het tijd voor het slotstuk in Abu Dhabi, ruim 13.000 kilometer verderop. Een extreem pittig schema waarbij de coureurs van tijdzone naar tijdzone vliegen. Verschillende rijders hebben het hier dan ook zwaar mee.

Artikel gaat verder onder video

Kritiek vanuit coureurs

Max Verstappen was deze week een van de coureurs die zich hier kritisch over uitsprak. De drievoudig wereldkampioen vertelde niet te begrijpen waarom de slotfase van het seizoen zo uitdagend moet worden ingedeeld. "We leven in principe in Japanse tijd [in Las Vegas], maar dan bijna op een hele andere dag. Ik snap dat niet, het is erg vermoeiend." Onder andere Alexander Albon, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda spraken zich eveneens kritisch uit over het schema.

De toverpillen van Hamilton

Lewis Hamilton kon zich hier niet in vinden. De Mercedes-coureur liet optekenen dat hij geen last heeft van een jetlag en dat iedereen weet dat dit bij de Formule 1 hoort, voordat ze besluiten eraan te beginnen. Daar reageert Sergio Pérez op zijn beurt weer op: "Ik zal Lewis om wat pillen vragen", klinkt het met een knipoog op de persconferentie in Las Vegas. "Hij is blijkbaar de enige die er geen last van heeft. Maar nee, zelf ben ik er ook aan gewend. Ik kom uit Mexico, dus ik heb regelmatig een jetlag. Ik ben eraan gewend."