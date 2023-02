Remy Ramjiawan

Maandag 6 februari 2023 09:37 - Laatste update: 09:44

Als het aan Sergio Pérez ligt, dan is hij ook na 2024 in dienst van Red Bull Racing. Checo debuteerde in 2021 bij de Oostenrijkse renstal, als teamgenoot van Max Verstappen. Teambaas Christian Horner roemde het duo eerder al, door te stellen dat dit de beste samenstelling is, die het team ooit heeft gehad.

Sinds de aanstelling van de Mexicaanse coureur bij Red Bull Racing, wist het team ieder jaar wel een titel te pakken. Eind 2021 wist Verstappen de dominantie van Mercedes te doorbreken, door zijn eerste kampioenschap in de koningsklasse te pakken. In 2022 herhaalde de Nederlander dat kunstje, maar mede dankzij het optreden van Pérez werd ook de titel voor de teams gepakt. Daniel Ricciardo is als verloren zoon teruggehaald naar de renstal uit Milton Keynes, maar Pérez hoopt ook na 2024 nog onderdeel van Red Bull Racing te zijn.

Afwachten

Sinds zijn dienstverband bij Red Bull Racing, wist Pérez drie overwinningen te pakken en één pole position bij te schrijven. In 2024 zal Checo de leeftijd van 36 jaar hebben bereikt, maar hij hoopt zijn carrière zo lang mogelijk uit te rekken. "Op dit moment, als je het mij vraagt, ja, ik wil in de sport blijven tot ver na 2024. Maar het is een lange tijd, vele jaren. Dus ik wil afwachten wat er gebeurt, maar het is heel spannend en ik zou er graag deel van uitmaken", zo legt hij logischerwijs uit bij de Spaanse tak van Motorsport.com. Voorlopig heeft Pérez nog zo'n twee seizoenen te racen, voordat zijn contract verloopt: "Er is zoveel tijd over dat ik er niet aan denk."

Plooien gladstrijken

In het 2022-seizoen kwamen er enkele barstjes in de samenwerking tussen Verstappen en Pérez. Het was voor de buitenwereld te horen tijdens de Grand Prix van São Paulo. Verstappen weigerde zijn plekje op te geven voor zijn teamgenoot en had daar zijn redenen voor, maar de verhoudingen waren even op scherp gezet. Pérez benadrukt dat dit inmiddels geen parten meer zal spelen. "Op dat gebied is het heel duidelijk, we willen de teambelangen maximaliseren. Het gaat niet over Max of mezelf, maar over het team. Er werken een hoop mensen op de fabriek die alles geven", aldus Pérez.

