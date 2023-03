Remy Ramjiawan

Sergio Pérez gelooft dat de concurrentie in Djedda een minder grote achterstand hebben dan tijdens de seizoensopener in Bahrein. Vriend en vijand waren verbaasd over de grote overmacht van de RB19 en dan met name Max Verstappen en velen schreven het seizoen al af, Pérez wil daar niet aan.

Red Bull Racing kwam tijdens de testdagen in Bahrein goed voor de dag en herhaalde dat kunstje tijdens het Grand Prix-weekend. Vele stemmen feliciteerde het Oostenrijkse team al direct met de wereldtitel, maar met nog 22 races te gaan is dat wat voorbarig. Hoewel Ferrari, Mercedes en Aston Martin tekortkwamen in Bahrein, verwacht Checo dat de omstandigheden in Djedda, weleens in het voordeel van de concurrentie kan zijn.

Bandendegradatie lager

Daar waar in Bahrein de bandenslijtage nog een probleem was voor veel teams, is het circuit in Djedda een stuk vriendelijker voor het rubber. "Het is een heel ander circuit. Ook de minimumeisen zullen hier anders zijn en de bandendegradatie is een stuk minder heftig hier, dan in Bahrein", zo wijst hij naar een kans voor de andere teams. "We verwachten eigenlijk een erg sterk Ferrari, maar ook de Mercedessen en Aston Martin's zullen een stuk dichterbij staan, juist omdat het hier anders is."

Sterke punten RB19

Op de persconferentie benadrukt de Mexicaan dat de RB19 vooral veel tijd wint in de langzame bochten: "Jazeker en we hadden de banden gewoon goed voor elkaar in Bahrein. Er waren een aantal teams die simpelweg hun auto nog niet geoptimaliseerd hadden, maar ook de strategie met de banden niet voor elkaar hadden, zoals wij. Maar nogmaals, het is hier allemaal heel anders."