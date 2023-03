Remy Ramjiawan

Donderdag 16 maart 2023 15:29

Helmut Marko gelooft niet dat het hoofdkantoor van Mercedes de beste motoren aan klantenteam Aston Martin zal gaan leveren. Gezien het slechte resultaat van het team uit Brackley in Bahrein, zou het hoofdkantoor een andere koers overwegen, maar de Oostenrijker gelooft de geruchten niet, zo vertelt hij tegen Sport1.

Het Spaanse The Objective meldde eerder dat Mercedes twee wedstrijden zou krijgen om het tij te keren, voordat het hoofdkantoor zou gaan ingrijpen. Aston Martin is weliswaar een zelfstandig team, maar Mercedes heeft flink wat aandelen van het merk in bezit. De motoren van het fabrieksteam van Mercedes zijn in principe niet anders dan de krachtbronnen in de Aston Martin, McLaren of de Williams. Wel zijn er kleine (onbedoelde) verschillen als de power units van de testbank rollen en de motoren met de beste statistieken gaan logischerwijs richting Mercedes. Dat het hoofdkantoor nu zou overwegen om die motoren bij Aston Martin te stallen, dat slaat Marko in de wind.

Concurrent sterker maken

Hoewel het hoofdkantoor van Mercedes zelf nog niets heeft bevestigd over een mogelijke voorkeur, zijn de geruchten ook bij Marko binnengekomen en hij snapt de logica niet van zo'n stap. "Waarom zou Mercedes een concurrent sterker maken? Dat heeft geen zin", zo concludeert de 79-jarige Oostenrijker. Red Bull vergroot met het Formule 1-team de marketingwaarde van de energiedrankgigant, zo geldt dat ook voor Mercedes, maar dan op het vlak van de autoverkopen. Precies om die reden ziet Marko een eventuele voorkeur van het hoofdkantoor voor Aston Martin niet gebeuren. "Ondanks alle samenwerking is Aston Martin uiteindelijk een concurrent voor Mercedes op het gebied van personenauto's."

W14 laten werken

Hoe Mercedes het tij gaat keren, dat weet ook de adviseur van Red Bull Racing niet, maar daar zou volgens hem de focus op moeten liggen. De W14 heeft tot op heden niet gebracht waar het team op heeft gehoopt en de renstal twijfelt of het concept wel de juiste weg is. "Mercedes zal er nu alles aan doen om de teleurstellende start van het seizoen te doen vergeten. Met deze ambitieuze taak is er zeker geen ruimte om Aston Martin te helpen", zo verwacht hij dat alle prioriteit op het fabrieksteam zal liggen.