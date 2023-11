Jos Verstappen wint rally met twee lekke banden, Newey praat over pensioenmoment | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Zondag 12 november 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Dit weekend hebben de coureurs voor het eerst in vier weken tijd eindelijk weer een weekendje vrijaf van de Formule 1. Volgende week strijkt het Formule 1-circus neer in Las Vegas voor de eerste Grand Prix op de strip van de stad, waarna iedereen richting Abu Dhabi trekt voor de slotrace van het seizoen. Ondertussen valt er in het vrije weekend nog genoeg te melden, zoals Max Verstappen die wil gaan proberen om simracers naar het asfalt te begeleiden en vader Jos Verstappen die knap een rally op zijn naam schreef.

Verstappen wil simracers naar echte racewereld halen: 'Zie potentie in sommige jongens'

Volgens drievoudig wereldkampioen Max Verstappen is er enorm veel talent in de simrace-wereld dat hij graag naar de echte auto's toe wil brengen. Verstappen wil zich naast zijn Formule 1-activeiten richten op de volgende generatie coureurs, maar stelt in gesprek met Motorsport.com dat hij dit vooral niet overhaast wil doen. "Het is al zo dat ik ze advies geef bij het simracen en mijn ervaring naar ze probeer over te brengen. Ze zijn natuurlijk allemaal nog jong. En zoals ik zelf heb ondervonden, kan ervaring net het verschil maken." Hele artikel lezen? Klik hier

Wolff legt Mercedes-medewerkers gokverbod op tijdens GP-weekend in Las Vegas

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaat er volgend weekend in Las Vegas op toezien dat zijn medewerkers geen gokje gaan wagen in de Amerikaanse gokstad. De Oostenrijker is geen fan van een wedje leggen en wil zijn personeel in dat weekend ook weghouden bij de casino's. "Zoals ik al zei, ben ik nog nooit in Las Vegas geweest, maar we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen in het team uit de buurt van de casino's blijft." Hele artikel lezen? Klik hier

Wolff bevestigt: Mercedes heeft antwoorden gevonden na debacle in Brazilië

Het team van Mercedes beleefde in Brazilië een abominabel weekend. De Duitse renstal had totaal geen snelheid op het circuit van Interlagos en men kwam niet verder dan een teleurstellende achtste plek voor Lewis Hamilton. Men is in Brackley op zoek gegaan naar antwoorden en heeft die gevonden. De Oostenrijker vertelt dat in aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas. Hele artikel lezen? Klik hier

Newey praat over moment pensioen: "Als mensen mij vertellen dat ik niet meer van nut ben"

Adrian Newey is met zijn technische kennis en magische ontwerpen één van de belangrijkste personen binnen het team van Red Bull Racing. Voor het Oostenrijkse team is het te hopen dat hij nog even actief is. De Brit onthult vanaf welk moment hij aan stoppen zou gaan denken. "Ik denk dat toen ik aan het begin van de vijftig zat, dat ik dacht dat ik op mijn zestigste op het strand zou liggen", zegt de 64-jarige topontwerper onder meer. "De realiteit is dat ik me zou gaan vervelen." Hele artikel lezen? Klik hier

Jos Verstappen beleeft mooi succes met zege in Rally van Zuid-Limburg

Jos Verstappen is het nog altijd niet verleerd. De vader van Max Verstappen is zich de afgelopen jaren aan het focussen op de rallysport en de voormalig Formule 1-coureur doet dat goed. Zondag wist Verstappen senior de Rally van Zuid-Limburg op zijn naam te schrijven. Hele artikel lezen? Klik hier