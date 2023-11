Remy Ramjiawan

Zondag 12 november 2023 08:58 - Laatste update: 10:53

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaat er volgend weekend in Las Vegas op toezien dat zijn medewerkers geen gokje gaan wagen in de Amerikaanse gokstad. De Oostenrijker is geen fan van een wedje leggen en wil zijn personeel in dat weekend ook weghouden bij de casino's.

Aankomend weekend gaat de Formule 1 voor de derde keer in de geschiedenis racen in Las Vegas. Het was een langgekoesterde droom van Liberty Media (eigenaar Formule 1) om de race weer terug te brengen naar de stad. Daarvoor heeft het massamediabedrijf ook een lap grond gekocht en het tekent de toewijding van de beleidsbepalers. Las Vegas staat nu eenmaal bekend als de hoofdstad van het gokken, maar Wolff legt in gesprek met de Spaanse tak van Motorsport.com uit dat zijn personeel een gokverbod krijgt.

Artikel gaat verder onder video

Waardering voor Liberty Media voor organiseren Las Vegas GP

'Ik denk dat iedereen uitkijkt naar de race in Las Vegas. De race in deze stad is vergelijkbaar met het beklimmen van de Everest, ik heb veel waardering voor Liberty Media voor het organiseren van deze race. Ik geloof niet dat ik de enige in de Formule 1 ben die nog nooit in deze stad is geweest, het is behoorlijk moeilijk om te verkennen', zo legt Wolff uit.

Gokverbod

Volgens Wolff moet Mercedes zich vooral bezig houden met het racen. 'Zoals ik al zei, ben ik nog nooit in Las Vegas geweest, maar we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen in het team uit de buurt van de casino's blijft.' Los van het feit dat de concentratie op het raceweekend moet liggen, is Wolff simpelweg geen fan van het gokken: 'Ik gok niet en ik zal er ook voor zorgen dat niemand anders dat doet.'