Volgens drievoudig wereldkampioen Max Verstappen is er enorm veel talent in de simrace-wereld dat hij graag naar de echte auto's toe wil brengen. Verstappen wil zich naast zijn Formule 1-activeiten richten op de volgende generatie coureurs, maar stelt in gesprek met Motorsport.com dat hij dit vooral niet overhaast wil doen.

De Limburger maakt binnen de koningsklasse de dienst uit met zijn RB19 en heeft in 2023 wederom een aantal records weten aan te scherpen. Toch is hij naast de baan ook nog altijd actief als simracer en in die wereld ziet hij voldoende talent dat hij wil gaan helpen. Het werd bekend tijdens het raceweekend in Qatar, toen de Nederlander zijn derde titel wist te behalen. Daar gaf hij aan dat hij toch wel wat potentie ziet.

Ervaring

Verstappen racet in de virtuele wereld onder de vlag van Team Redline en daar neemt hij zo nu en dan de rol van coach in. 'Het is al zo dat ik ze advies geef bij het simracen en mijn ervaring naar ze probeer over te brengen. Ze zijn natuurlijk allemaal nog jong. En zoals ik zelf heb ondervonden, kan ervaring net het verschil maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe je je voorbereidt op een race, maar ook om hoe je leeft. Zo moet je goed nadenken over hoe je een week, of een nacht, voor een race slaapt, want dat heeft natuurlijk allemaal invloed op wat je op het circuit doet', zo wijst hij naar de details.

Geen druk

Over het talent twijfelt hij geen moment: 'Ik zie potentie in sommige van die jongens. Zij zouden het in de echte wereld ook kunnen maken.' Toch wil hij het allemaal stap voor stap doen. 'Het loopt. Maar ik wil het ook niet gehaast doen. Het moet wel goed gebeuren, alles moet wel passen. Dat duurt gewoon even. Maar uiteindelijk is het wel mijn doel om dat te creëren.' Ook wil hij nog geen tipje van de sluier geven over wie we in de gaten moeten gaan houden: 'Die druk wil ik nu niet op hen gaan leggen.'