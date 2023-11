Brian Van Hinthum

Zondag 12 november 2023 20:01 - Laatste update: 20:02

Jos Verstappen is het nog altijd niet verleerd. De vader van Max Verstappen is zich de afgelopen jaren aan het focussen op de rallysport en de voormalig Formule 1-coureur doet dat goed. Zondag wist Verstappen senior de Rally van Zuid-Limburg op zijn naam te schrijven.

In 2022 maakte Verstappen bekend dat hij zich wilde gaan focussen op het rijden van rallyraces en dat zou hij gaan doen in de Belgian Rally Championship (BRC). Ook maakte hij tussendoor een uitstapje naar het allerhoogste niveau, de FIA World Rally Championship (WRC). Het is als het ware het tweede leven van de man die het racen maar niet los lijkt te kunnen laten en dus heeft hij gekozen voor dit nieuwe avontuur. De resultaten en de ervaringen in 2022 hebben voor zo'n positief gevoel gezorgd bij de Nederlander dat het smaakt naar meer.

Goed begin

Ook in 2023 is de voormalig teammaat van Michael Schumacher weer bezig in de rallywereld en dat heeft dit weekend een mooi resultaat opgeleverd. De 51-jarige Verstappen was dit weekend samen met copiloot Renaud Jamoul in een Skoda Fabia RS Rally2-auto aanwezig om een gooi te doen naar de titel. Het tweetal begon voortvarend aan de twaalf klassementsproeven die op het programma stonden. Met meerdere eerste plaatsen bouwde Verstappen al snel een mooie voorsprong uit.

Lekke banden

Toch leek er nog even zand in de motor te belanden, toen het duo in de vijfde proef tegen een lekke band aanliep en de voorsprong in het klassement ineens slonk tot tien seconden. Ook in proef zeven liep men weer tegen een lekke band aan, maar het tijdsverlies van elf seconden was nog te overzien. Richting het einde van de rally liet Verstappen senior zien uit het juiste racehout gesneden te zijn en uiteindelijk bouwden Jamoul en hij de voorsprong uit naar 1:10 minuut.