VIDEO | Formule 1 geeft fout Vegas toe: 'Daar hebben we niet bij stilgestaan'

Redactie

Zondag 12 november 2023 11:04

De voormalig technisch directeur van de FOM, Ross Brawn, geeft toe dat de sport niet heeft stilgestaan bij de temperaturen in Las Vegas in november. Volgend weekend reist de Formule 1 af naar de Amerikaanse gokstad, waarbij de temperaturen richting het vriespunt gaan. Bekijk de video hieronder of op YouTube.