Las Vegas GP nog niet uitverkocht, hotels verlagen prijs drastisch tot ongenoegen van fans

Dinsdag 7 november 2023 11:59

Nu de Grand Prix van Las Vegas steeds dichterbij komt, blijkt dat het evenement niet is uitverkocht. Dat heeft ertoe geleid dat hotels in de Amerikaanse gokstad de prijzen nu drastisch hebben verlaagd en dat zorgt weer voor ontevreden fans, die al eerder een vermogen hebben uitgegeven om erbij te zijn.

De volgende stop op de Formule 1-kalender is de race door Las Vegas. De beleidsbepalers hebben daarvoor een lap grond gekocht en het tekent de langdurige overeenkomst voor de Grand Prix door de gokstad. Toch is er ook een keerzijde van het Amerikaanse feestje. Zo zijn de kaarten voor het evenement op zijn zachtst gezegd peperduur te noemen en ligt de metropool al maanden open, om het circuit af te krijgen.

Prijsdaling

Uit onderzoek van Oversteer48 blijkt dat de 22 grootste hotels aan het schommelen zijn met de prijzen. Het evenement is nog niet uitverkocht en daarom verlagen de desbetreffende hotels de prijzen. Van de 22 hotels zijn er 21 die extreme prijsverlagingen hebben doorgevoerd, vergeleken met vorig jaar, toen bekend werd dat de Grand Prix naar Las Vegas kwam. De grootste uitschieter is het 'Circus Circus'-hotel, dat de prijzen met 83 procent heeft verlaagd, om de laatste kamers te vullen. De gemiddelde daling over de 22 hotels bedraagt 58 procent.

Ontevreden fans

Onderzoeker Alex Gassman meldt daarnaast dat sommige fans hun hotels hebben omgeboekt om op die manier ook gebruik te maken van de prijsverlaging, maar andere fans zitten vast aan hun reservering, die alleen tegen hoge kosten kan worden omgezet. Dat de GP van Las Vegas niet is uitverkocht, is volgens het onderzoek niet wat de Formule 1, maar ook de hoteleigenaren hadden verwacht.