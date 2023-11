Lars Leeftink

De F1 Grand Prix van São Paulo begon voor veel coureurs op bizarre wijze dankzij de crash tijdens de openingsfase van de race. Onder meer Daniel Ricciardo zat achter de coureurs die betrokken waren bij de crash en is blij dat hij niet zelf geraakt werd.

Het ging compleet fout tijdens de eerste ronde van de race in Brazilië. Nadat negentien coureurs begonnen waren aan de race, dankzij de uitvalbeurt van Charles Leclerc tijdens de formatieronde, ging het mis. Alex Albon werd geraakt door zowel Nico Hülkenberg als Kevin Magnussen. Albon en Magnussen zouden allebei na de eerste bocht al klaar zijn. Bij de crash viel vooral op dat er een band door de lucht heen vloog en meerdere auto's, waaronder die van Ricciardo, bijna of zelfs volledig zou raken.

Crash eerste bocht

Tegenover Motorsport.com blikt Ricciardo terug op de start van de race. "Het was een rommelige racestart. Ik zag een behoorlijk grote crash voor me, en er lag veel puin. Ik had het gevoel dat ik er doorheen kwam, maar op een gegeven moment zag ik een band door de lucht vliegen, als een frisbee, die dichterbij begon te komen. Ik keek in mijn spiegels en zag dat de band mijn achtervleugel had geraakt en beschadigd. Dat was natuurlijk frustrerend. Nu kijk je terug op die dingen en is het fijn dat het me niet geraakt heeft."

Ricciardo schakelde meteen

Vervolgens schakelde Ricciardo echter al snel door naar het sportieve, merkte hij zelf ook. "Het is grappig, zodra ik me realiseerde dat hij me niet had geraakt, keek ik naar de vleugel en dacht ik: 'Verdomme!' Dus mijn onmiddellijke opluchting veranderde in teleurstelling omdat ik me realiseerde dat de race voorbij kon zijn. Het is grappig, ik denk dat als je in die race-modus zit, je er niet eens over nadenkt. Maar nu achteraf ben ik natuurlijk dankbaar dat we er allemaal veilig uit zijn gekomen. Het kan altijd erger. Ik vertrek met een gevoel dat ik daar zeker een beetje dankbaar voor ben."