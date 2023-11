Dit is de stand in het kampioenschap bij de coureurs na Grand Prix van São Paulo

Vincent Bruins

Maandag 6 november 2023 06:57

De Formule 1 Grand Prix van São Paulo was de twintigste race van het seizoen 2023. Max Verstappen wist niet één, maar twee staande starts te overleven evenals een aanval van Lando Norris in de openingsfase. Hij won op het circuit van Interlagos. Het is de zeventiende zege die hij dit jaar heeft behaald.

Voorafgaand aan het sprintraceweekend in Brazilië stond Verstappen al 251 punten los van teamgenoot Sergio Pérez, die tot nu toe P2 in de tussenstand heeft weten vast te houden, al kwam Lewis Hamilton sinds de zomerstop wel wat dichterbij. Echter, de tegenvallende achtste positie van de Mercedes-coureur op Autódromo José Carlos Pace heeft hem kostbare punten gekost. Ook Charles Leclerc, die met Fernando Alonso, Lando Norris en Carlos Sainz vecht om P4 in het kampioenschap, zag punten in rook opgaan, nadat de hydrauliek van zijn Ferrari het begaf in de opwarmronde met een crash tot gevolg.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van São Paulo

Achter Verstappen werd Norris tweede met de snelste ronde in de Grand Prix van São Paulo en scoorde daarmee zijn vijfde podium in zes races. Dat brengt hem nog wat dichterbij Alonso die in een spectaculaire fotofinish met Pérez het laatste podiumplekje verdiende. Samen lopen ze weg van Sainz die het moest doen met een eenzame zesde stek. Leclerc bleef puntloos evenals George Russell die uitviel, omdat de olietemperatuur van de power unit te hoog werd. Yuki Tsunoda scoorde voor AlphaTauri vijf belangrijke punten dankzij P6 in de Sprint en P9 in de Grand Prix. Williams sleepte voor het eerst sinds Japan geen punten binnen. Logan Sargeant finishte als elfde, terwijl Alexander Albon was betrokken bij de startcrash. Ook Haas en Alfa Romeo bleven puntloos in Brazilië.

Stand coureurs na twintig races