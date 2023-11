Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 4 november 2023 23:02

Daniel Ricciardo is tijdens de sprintrace op Interlagos als negende over de eindstreep gekomen, waardoor hij net buiten de punten is geëindigd. Hoewel de AlphaTauri-coureur zich zeker heeft vermaakt, baalt hij dat hij niet beloond is voor zijn harde werk.

Ricciardo mocht de sprintrace in São Paulo vanaf de achtste plek aanvangen. Hij kende een ietwat moeilijke start, waarbij hij direct een positie verloor aan Carlos Sainz. De Australiër kon lange tijd dicht in de buurt van Sainz blijven rijden, en ging zelfs meermaals aan hem voorbij bij de eerste bocht. De Ferrari-coureur wist de positie echter keer op keer terug te veroveren. Ricciardo zakte even terug naar de tiende plek, maar finishte uiteindelijk als negende. Hiermee eindigde hij net buiten de punten.

"Het was leuk omdat ik continu aan het vechten was, maar frustrerend omdat we zeker wat snelheid hadden ten opzichte van Sainz", vertelt Ricciardo tegenover Viaplay. "Maar elke keer als ik bij de eerste bocht aan hem voorbijging, wat de enige plaats was waar ik hem op de juiste manier in kon halen, kreeg hij DRS en haalde hij me meteen weer in. Ik ben meer gefrustreerd door de baan", lacht hij. "Want de DRS werkte vandaag niet in mijn voordeel."

Ricciardo vast achter Sainz

Ricciardo verklaart dat hij zich af begon te vragen wat hij moest doen als hij Sainz niet in kon halen. "We zaten een beetje vast", erkent hij dan ook. "We waren ook zeker langzaam op de rechte stukken." Uiteindelijk verloor Ricciardo zelfs nog een positie aan Oscar Piastri. "Ik liet te veel ruimte open bij bocht 8 en liet Oscar voorbijgaan. Ik was gefrustreerd door mezelf, omdat ik me daar niet verdedigde. Dus we verloren wat rondes door hem, maar uiteindelijk kwam ik er wel weer langs. In de laatste ronde zat ik vlak achter Carlos en Lewis [Hamilton], het was een beetje zoals vorige week. Eén extra ronde was fijn geweest. Maar goed, dat was mijn race. Het was tenminste niet saai, maar ik was er liever voor beloond", sluit hij lachend af.