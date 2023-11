Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 4 november 2023 21:26 - Laatste update: 21:27

Christian Horner is uitermate tevreden met het optreden van Max Verstappen en Sergio Pérez tijdens de sprintrace in São Paulo. Hoewel de teambaas de kansen van Red Bull op zondag positief inziet, benadrukt hij dat er nog genoeg werk aan de winkel is.

Het team van Red Bull kan terugkijken op een uiterst positieve zaterdag in São Paulo. Verstappen mocht de sprintrace vanaf P2 aanvangen, vlak achter Lando Norris op pole positie. Beide heren kende een fantastische start, maar uiteindelijk was het Verstappen die aan het langste eind trok. De Nederlander nam de leiding in de wedstrijd tijdens de eerste ronde over en gaf deze vervolgens niet meer uit handen. Hoewel de overwinning van Verstappen voor de kijkers thuis wellicht kinderlijk eenvoudig leek, wil de Red Bull-teambaas het zelf niet zo noemen. "Het was een goed uitgevoerde race", vertelt Horner tegenover Viaplay. "Hij heeft de banden goed gemanaged en had een goede snelheid."

Artikel gaat verder onder video

Pérez ving de sprintrace aan vanaf P3 en verloor bij de start twee posities aan George Russell en Lewis Hamilton. Na een aantal mooie gevechten kwam hij uiteindelijk toch als derde over de streep. Ondanks die moeizame start, kan de Mexicaan rekenen op lovende woorden van zijn teambaas. "Het was ook een goed herstel van Checo. Hij had ook een goede snelheid, dus belangrijke punten voor hem vandaag. Hij heeft de vorm laten zien die we van hem verwachten en [laten zien] waar hij toe in staat is."

OOK INTERESSANT: Slechte start bemoeilijkte situatie voor Pérez: 'Kon niet managen maar moest pushen'

Grand Prix van São Paulo

Verstappen mag de Grand Prix van São Paulo vanaf pole aanvangen, terwijl Pérez vanaf de negende plek zal vertrekken. Gevraagd naar wat we op zondag van het team van Red Bull Racing mogen verwachten, reageert Horner: "Ik denk dat je tijdens de sprintrace een goed voorbeeld hebt gekregen wat betreft de race pace, dus ik ben positief voor morgen. Maar er is nog genoeg te doen."