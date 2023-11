Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 4 november 2023 20:36

Sergio Pérez kan met enige tevredenheid terugkijken op de sprintrace in São Paulo. De Mexicaanse coureur had er naar eigen zeggen echter meer uit kunnen halen, als hij op zaterdagavond een betere start had gehad.

Pérez mocht de sprintrace op Interlagos vanaf de derde plek aanvangen, achter Lando Norris op pole en Max Verstappen op P2. De Mexicaan kende een moeizame eerste ronde, waarbij hij posities verloor aan George Russell en Lewis Hamilton. Uiteindelijk wist hij zichzelf toch nog op te werken naar de derde plek. "Het was geen makkelijke [race], ik had een verschrikkelijke start. Ik verloor een plek aan George en vervolgens nog een plek aan Lewis in de vierde bocht", zo vertelt Pérez na afloop van de sprintrace. "Vanaf dat moment moest ik vechten, ik moest mijn banden volledig gebruiken en ik denk dat dit me tegen het einde duur is komen te staan."

Artikel gaat verder onder video

"Over het algemeen is het een goede dag geweest, [we hebben] goede punten gepakt, maar ik denk dat ik verder naar voren had kunnen staan als ik een betere start had gehad." Verstappen en race-engineer Gianpiero Lambiase hebben het over de boordradio veelvuldig gehad over de slijtage van de banden. Gevraagd of Pérez hier ook veel last van had, zegt hij: "Ja, het probleem wat ik had, was dat ik niet kon managen maar moest pushen. We weten dat deze plek daar heel gevoelig voor is. Ik moest veel pushen en uiteindelijk heeft dit ons gekost."

OOK INTERESSANT: Verstappen pakt simpele overwinning tijdens sprintrace São Paulo, tweede plek voor Norris

Pérez versus Hamilton

Pérez heeft met zijn derde plek zes punten verdiend, terwijl Hamilton met zijn zevende plek slechts twee punten heeft verdiend. Hiermee heeft de Mexicaan zijn voorsprong weer een klein beetje kunnen versterken. "Natuurlijk is het belangrijk", erkent hij. "Maar het is belangrijker dat we het momentum doorzetten. We hebben een goede dag gehad, en hopelijk kunnen we morgen tijdens de daadwerkelijke race onze positie versterken."