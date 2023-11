Verstappen pakt simpele overwinning tijdens sprintrace São Paulo, tweede plek voor Norris

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 4 november 2023 20:07 - Laatste update: 20:07

Max Verstappen heeft de sprintrace in São Paulo op eenvoudige wijze gewonnen, gevolgd door Lando Norris op P2 en Sergio Pérez op P3. George Russell en Charles Leclerc completeerden de top vijf.

De sprintrace in São Paulo ging om 19:30 uur Nederlandse tijd, 15:30 uur lokale tijd, van start vanaf de Autódromo José Carlos Pace. De buitentemperatuur was op dat moment 28 graden Celsius en de baantemperatuur was 52 graden Celsius. Lando Norris mocht vanaf pole vertrekken, gevolgd door Max Verstappen op P2 en Sergio Pérez op P3. Norris kende een goede start, maar moest toch zijn meerdere erkennen in Verstappen, die een nóg betere start had. Terwijl de Nederlander de koppositie overnam van Norris, raakte Pérez de derde plek kwijt aan George Russell en Lewis Hamilton. Niet lang daarna ging Russell ook voorbij aan Norris, die terugviel naar P3.

Artikel gaat verder onder video

In de vierde ronde van de wedstrijd pakte Pérez de vierde plek weer terug van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen probeerde nog een aantal tegenaanvallen te openen, maar moest de handdoek in de ring gooien, omdat Charles Leclerc in razend tempo dichterbij hem kwam. Alexander Albon liet over de boordradio aan zijn team weten dat er olie uit de wagen van Valtteri Bottas lekte, al hebben we hier verder niets meer over gehoord.

Verstappen rijdt weg van Norris

Na acht ronden in een DRS-trein gereden te hebben, begonnen de coureurs zich in de negende ronde van de sprintrace eindelijk een beetje van elkaar los te weken. Verstappen had op dat moment een voorsprong van een kleine twee seconden op Norris, die de tweede plek weer had teruggepakt van Russell. Laatstgenoemde kwam vervolgens flink onder druk te staan door Pérez, die er alles aan deed om de derde plek terug te pakken. Dit lukte met enig gemak, waarna de Mexicaan zijn vizier op Norris begon te richten.

Strijd op het middenveld

Ondertussen was het ook in het middenveld ontzettend spannend. Carlos Sainz en Daniel Ricciardo waren aan het strijden om de achtste positie, terwijl Pierre Gasly en Fernando Alonso om de elfde plek aan het vechten waren. Ricciardo ging kortstondig voorbij aan Sainz, maar zag de positie toch weer teruggepakt worden door de Ferrari-coureur. Oscar Piastri, die op de tiende plek reed, kon van deze situatie profiteren en wist eveneens voorbij te gaan aan Ricciardo. Terwijl Alonso voorbijging aan Gasly, wisten beide heren de aansluiting weer te vinden richting Ricciardo, die wederom moest gaan verdedigen.

In de slotfase van de race begon Norris even dichterbij Verstappen te kruipen, maar de vreugde bij McLaren was van korte duur. Norris zat bijna binnen de DRS van de koploper, toen hij in de eerste sector de fout in ging en vervolgens een hoop tijd verloor. Pérez reed op zijn beurt een beetje in niemandsland, daar hij een achterstand van 8.6 seconden op Norris had. In de laatste rondes van de race waren de banden van Lewis Hamilton eraan, waardoor hij niet kon voorkomen dat Yuki Tsunoda de zesde plek afpakte. Ricciardo kon op vrijwel dezelfde manier de McLaren van Piastri inhalen, waardoor hij zich op wist te werken naar P9.

Uiteindelijk wist Verstappen de sprintrace met gemak te winnen, voor Norris op P2 en Pérez op P3. Russell en Leclerc kwamen als vierde en vijfde respectievelijk over de eindstreep. Ook Tsunoda, Hamilton en Sainz finishten in de punten. Ricciardo viste met zijn negende plek net naast het net.