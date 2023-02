Remy Ramjiawan

Zaterdag 4 februari 2023 16:19

Voor Sergio Pérez zal het 2023-seizoen het derde jaar worden dat de Mexicaan in dienst is van Red Bull Racing. De 33-jarige coureur heeft in de afgelopen jaren een aantal zeges aan zijn CV weten toe te voegen. Voor het nieuwe jaar hoopt hij een serieuze gooi te gaan doen naar de wereldtitel.

Aan het einde van 2022 kwam Pérez uiteindelijk drie punten tekort op Charles Leclerc om als tweede in het klassement te eindigen. De Mexicaan begon het jaar erg goed, maar viel later wat weg. Er gingen stemmen op dat de RB18 meer op de hand van Verstappen zou zijn, maar dat argument werd later weer tegengesproken door het team. Linksom of rechtsom, Pérez wil het in 2023 een stuk beter gaan doen en sluit het wereldkampioenschap niet uit.

Maximaliseren

Na de teampresentatie in New York kwam Pérez aan het woord en tegenover de verzamelde pers, waaronder GPFans, legt de Mexicaan zijn doelstelling voor het jaar uit. "Ik wil de potentie van de auto gaan maximaliseren en ik wil elk weekend vechten om de overwinning. Daar werk ik hard voor en dat is mijn voornaamste doel", legt Checo uit. Vooral op de stratencircuits heeft Pérez vaak iets extra's, maar er is meer nodig om het hele jaar voor de titel te strijden. "Als ik het kampioenschap wil winnen, dan moet ik in elke race goed zijn", zegt hij realistisch.

Tweede helft 2022

De viervoudig Grand Prix-winnaar kwam na de zomerstop in 2022 wat zwakjes voor de dag en hij wijst naar de oorzaak. "Ik heb veel tijd doorgebracht met de engineers in de winter, om ervoor te zorgen dat we begrepen waar het in die races aan lag. We hebben misschien een paar afstellingen gebruikt, die achteraf verkeerd waren en richting het einde van het jaar begrepen we het", zo legt hij de vinger op de pijnlijke plek. Veel fans zien met het aantrekken van Daniel Ricciardo de druk toenemen op de Mexicaan, maar zo ziet hij het zelf niet. "We hebben veel geluk met Daniel aan boord, met zijn ervaring. Hij weet waar we het over hebben als we over de auto praten. Hij zal een enorme hulp zijn", aldus Pérez

