Wolff plaatst vraagtekens na uitblijven straffen Mexico, Pérez ontkracht geruchten | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Donderdag 2 november 2023 21:48

De twintigste Grand Prix van het weekend staat voor de deur met de Grand Prix van São Paulo op het roemruchte circuit van Interlagos. Ondertussen wordt er richting het weekend over verschillende dingen gesproken. Max Verstappen liet zich maar weer eens horen over zijn niet zo geliefde sprintraces, terwijl Sergio Pérez de geruchten over zijn mogelijke ontslag bij het verliezen van P2 maar weer eens probeerde te ontkrachten.

Wolff zet vraagtekens bij uitblijven straffen na hinderen in pitstraat: "FIA moet met coureurs gaan praten"

De stewards in Mexico besloten na afloop van de kwalificatie verschillende coureurs niet te bestraffen, nadat zij tijdens deze sessie langzaam hadden gereden of zelfs stil hadden gestaan in de pitstraat. Toto Wolff vindt dat dit moet veranderen. "Ik denk dat de FIA met de coureurs en de stewards om tafel moet gaan zitten om te vragen wat het is dat we willen bereiken." Meer lezen? Klik hier!

Social media reageert op opmerkelijk gerucht over chauffeurswissel Alonso en Pérez

Een opmerkelijk gerucht over een vermeende rijderswissel tussen Fernando Alonso en Sergio Pérez stak recent plotseling de kop op. Het spookverhaal werd gebaseerd op één post op X, maar ging desalniettemin een eigen leven leiden. En dat is uiteraard voer voor de creatieve Formule 1-fans op social media. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton verschijnt in paddock Brazilië in unieke Ayrton Senna-outfit

Lewis Hamilton is doorgaans niet vies van het dragen van een bijzondere "modieuze" outfit wanneer hij de Formule 1-paddock op donderdag tijdens een weekend betreedt. Dit keer pakt de Braziliaans ereburger uit met een wel heel bijzondere outfit: een waar eerbetoon aan de legendarische Ayrton Senna. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen sarcastisch over sprintraces: "Het is absoluut fantastisch!"

Max Verstappen heeft zich inmiddels al meermaals uitgesproken tegen de sprintraceweekenden en de Nederlander houdt niet op met zijn kruistocht tegen het concept. Ook in Brazilië wordt zijn mening weer gevraagd en dit keer besluit Verstappen maar sarcastisch te reageren. "Het is absoluut fantastisch. Het is zó leuk. Ik word zó enthousiast om weer een sprintrace te mogen rijden." Meer lezen? Klik hier!

Pérez maakt korte metten met geruchten: "Uiteindelijk heb ik gewoon een contract"

Enkele weken geleden kwam het gerucht naar buiten dat Sergio Pérez de tweede plek in het wereldkampioenschap moet binnenhalen om zijn stoeltje voor 2024 bij Red Bull Racing te behouden. Nadat Christian Horner eerder dat gerucht van tafel veegde, is het dit keer de Mexicaan die zich uitlaat over het verhaal. "Uiteindelijk heb ik gewoon een contract. Alles is duidelijk, waar ik ook zal eindigen dit seizoen. Maar goed, geruchten zijn geruchten." Meer lezen? Klik hier!

