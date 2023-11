Brian Van Hinthum

Donderdag 2 november 2023 17:18

Max Verstappen heeft zich inmiddels al meermaals uitgesproken tegen de sprintraceweekenden en de Nederlander houdt niet op met zijn kruistocht tegen het concept. Ook in Brazilië wordt zijn mening weer gevraagd en dit keer besluit Verstappen maar sarcastisch te reageren.

De sprintraceweekenden deden in 2021 hun intrede in de Formule 1 en inmiddels staan er zes van dergelijke weekenden op het programma in 2023. De laatste weken duiken er verhalen op over het mogelijk nog verder uitbreiden van de sprintraceweekenden met nieuwe toevoegingen. De FIA en de FOM lijken dus door te willen pakken met het uitbreiden van deze weekenden. Achter de schermen spreekt men van toevoegingen zoals extra prijzengeld, een reversed grid en een op zichzelf staand sprintracekampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Eerdere kritiek

Verstappen liet zich recent al zeer kritisch uit over het hele concept en de gedachte aan nog verdere uitbreidingen: "Zorg er gewoon voor dat de auto's dicht bij elkaar zitten en dat het reglement lange tijd hetzelfde blijft. Waarom moeten we altijd nieuwe dingen uitvinden? Het lijkt wel uit een soort gekkigheid te komen dat ze denken 'oh, we moeten weer iets nieuws verzinnen'. In het voetbal of in andere sporten veranderen ze de regels ook niet ieder jaar. Daar zijn de regels al honderd jaar hetzelfde. Waarom moeten we dan ineens weer dingen veranderen en proberen om het meer entertaining te maken?", liet hij zich enkele weken geleden ontvallen.

Sarcastische Verstappen

Inmiddels is het in de paddock en bij de media dus vrij bekend wat Verstappen van de sprintraces vindt. Dit weekend staat er ook weer een dergelijk weekend op het programma en dus kreeg de Nederlander weer een onvermijdelijke vraag over zijn mening. Hij reageert sarcastisch: "Het is absoluut fantastisch. Het is zó leuk. Ik word zó enthousiast om weer een sprintrace te mogen rijden", zegt Verstappen, terwijl Daniel Ricciardo naast hem zijn lach niet in kan houden. "Ik ben er volledig voor!", besluit de drievoudig wereldkampioen.

Tot morgen kans op een Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven tot uiterlijk morgenvroeg twee officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je nu nog eenvoudig deelnemen via deze link.