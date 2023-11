Brian Van Hinthum

Donderdag 2 november 2023 19:55

Enkele weken geleden kwam het gerucht naar buiten dat Sergio Pérez de tweede plek in het wereldkampioenschap moet binnenhalen om zijn stoeltje voor 2024 bij Red Bull Racing te behouden. Nadat Christian Horner eerder dat gerucht van tafel veegde, is het dit keer de Mexicaan die zich uitlaat over het verhaal.

Na het desastreus verlopen weekend in Mexico-Stad, de thuisrace van Pérez en zijn droomweekend om het seizoen wat meer glans te geven, is het voor Pérez tijd om zich te focussen op het binnenhalen van P2 in het kampioenschap. Met het mogelijk verliezen van de tweede plek maakt de Mexicaanse coureur absoluut geen goede beurt bij de Red Bull-leiding. Hamilton hijgt met twintig punten afstand en nog drie races te gaan in zijn nek en dus wordt het richting het einde van het seizoen behoorlijk spannend. Enkele weken geleden doken er zelfs geruchten op over een mogelijk ultimatum, waarbij Pérez zijn stoeltje zou verliezen als hij P2 in het kampioenschap niet behaalt.

Ontkennen door Horner

Het gerucht over dat vermeende ultimatum werd even geleden al door Horner naar het rijk der fabelen verwezen. "Er bestaat geen ultimatum zoals dat. We zijn nog nooit eerste en tweede in het wereldkampioenschap geëindigd. We zijn met Mark [Webber] en Sebastian [Vettel] een aantal keer eerste en derde geworden. Dat deden we vorig jaar ook met Max en Checo. Het zou met deze auto fantastisch zijn om eerste en tweede te worden. Er is echter geen ultimatum dat Checo tweede moet worden en dat hij anders volgend jaar niet in de auto zit. Dat is nooit ter sprake gekomen", zei de Brit destijds.

Pérez reageert

Dit keer maakt ook Pérez duidelijk dat er totaal geen sprake is van een dergelijke situatie binnen Red Bull: Bij Sky Sports krijgt hij de vraag of alles geregeld is als hij tweede eindigt in het kampioenschap: "Als dat is wat jullie willen zeggen en schrijven als journalisten. Blijkbaar is het een gerucht in de media. Uiteindelijk heb ik gewoon een contract. Alles is duidelijk, waar ik ook zal eindigen dit seizoen. Maar goed, geruchten zijn geruchten", besluit de getergde Mexicaan.

