Brian Van Hinthum

Woensdag 1 november 2023 19:29

De donderdag voor een Grand Prix staat zoals altijd in het teken van de traditionele mediadag en ook in Brazilië krijgen de coureurs op de donderdag weer een vragenvuur van de pers. Max Verstappen zit tijdens het raceweekend in São Paulo eindelijk weer eens aanwezig zijn in de gebruikelijke perszaal, in plaats van voor de zogeheten 'TV Pen'.

Er zullen twee groepen van vijf coureurs aanschuiven voor de persconferentie, daarnaast zullen de andere tien coureurs moeten verschijnen voor de schrijvende pers en andere media in de zogeheten 'TV Pen'. Verstappen zit donderdag in de groep die in de persconferentiezaal zal verschijnen, nadat hij de afgelopen races telkens in de TV Pen werd ingedeeld. De tijden in het schema zijn de lokale tijden. In Brazilië is het vier uur eerder dan in Nederland, dus de eerste persconferenties beginnen om 16:30 uur Nederlandse tijd.

Artikel gaat verder onder video

Persconferenties

TV Pen

13:05 uur Zhou Guanyu Alfa Romeo Fernando Alonso Aston Martin Oscar Piastri McLaren George Russell Mercedes Sergio Pérez Red Bull Racing

