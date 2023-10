Brian Van Hinthum

Sergio Pérez droomde nog hardop van een overwinning voor zijn eigen thuispubliek in Mexico, maar zijn gedroomde zege bleef uit. De race in Mexico-Stad was al na één rondje ten einde. Martin Brundle legt de schuld voor zijn crash in de eerste ronde volledig bij de Red Bull-coureur.

Pérez kwam met genoeg vertrouwen richting zijn thuisrace in Mexico-Stad. Vanzelfsprekend stond de Red Bull-coureur het hele weekend in de schijnwerpers voor de ogen van zijn landgenoten en aan het begin van het weekend sprak hij hardop uit voor de overwinning te willen gaan. Tijdens de kwalificatie liep Pérez al snel tegen een aardige domper aan, toen hij niet verder kwam dan P5 en zelfs zag hoe AlphaTauri-coureur Daniel Ricciardo op P4 voor hem kwalificeerde.

Slachtoffer van eigen goede start

Toch leek de race veelbelovend te beginnen. Pérez vloog uit de startblokken, kwam naar de kop en rook zijn kansen schoon. Hij stuurde echter té fanatiek in, werd geraakt door Charles Leclerc en zag hoe zijn race ten einde kwam. Brundle analyseert de situatie in zijn column voor Sky Sports. "Pérez deed alles goed tot aan bocht één. Vanaf P5 op de grid maakte hij een geweldige start, pakte hij de slipstream van de drie coureur voor hem, zag hij perfect het gat aan de linkerkant op het schonere stuk. Uiteindelijk was hij een slachtoffer van zijn eigen geweldige start en goede beslissingen, toen hij op gelijke hoogte met Leclerc en [Max] Verstappen reed voor de leiding."

Het laatste wat men nodig had

Brundle vervolgt: "In een split second boven de driehonderd kilometer per uur maakte hij twee fouten. Hij ging er vanuit dat de Ferrari van Leclerc in het midden veel eerder zou rammen en dacht waarschijnlijk ook hetzelfde van Verstappen op het vieze gedeelte. Niemand remde echter eerder en ze hielden allebei de volledige controle over de auto. Sergio's grootste fout was dat hij te hard en te vroeg instuurde in de bocht. Hij moest een veel wijdere lijn nemen en over het hogere gedeelte naar het tweede deel van de chicane gaan. Uiteindelijk stuurde het contact hem de lucht in en uit de race. Het was het laatste wat hij, zijn team, de fans en de organisatie nodig hadden", besluit hij.

