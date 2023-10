Hamilton pakt plek twee achter Verstappen in Mexico: "Heb niet extreem hard hoeven pushen"

Jeen Grievink

Zondag 29 oktober 2023 23:13 - Laatste update: 23:19

Lewis Hamilton heeft een uitstekend resultaat geboekt tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad. De zevenvoudig wereldkampioen begon als zesde aan de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez, maar kwam als tweede - achter Max Verstappen - over de finish. Hoewel de Brit natuurlijk liever had gewonnen, was hij na afloop ook erg tevreden met de tweede stek.

Hamilton begon vanaf de zesde plaats in Mexico, maar zag bij de start hoe één van zijn concurrenten - Sergio Pérez - getorpedeerd werd na een touché met Charles Leclerc. De Red Bull-coureur kon niet verder en zodoende had Hamilton zijn eerste plek winst al te pakken. Daarna zette hij koers richting Daniel Ricciardo, die als vierde was gestart. Binnen enkele ronden ging Hamilton aan de Australiër voorbij en kon de strategie worden afgestemd op dat van Ferrari. Met een undercut slaagde Mercedes erin Hamilton verder vooruit te helpen. Bij de tweede start van de race - na een rode vlag voor Kevin Magnussen - opende Hamilton de jacht op nummer twee Leclerc. De Monegask moest zich gewonnen geven en vanaf dat moment kon Hamilton 'rustig' naar de finish rijden. Verstappen opjagen was geen reële opgave meer voor de Brit.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton spreekt van "geweldig resultaat" in Mexico

Hoewel Hamilton nog steeds moet wachten op zijn eerste overwinning in 2023, was hij absoluut tevreden met de tweede plek achter Verstappen. Na afloop van de race verscheen hij dan ook voldaan bij de gridinterviews en gaf hij een korte eerste reactie op zijn wedstrijd. "Ik voel me fris, ik heb niet extreem hard hoeven pushen, maar het is een geweldig resultaat, zeker als je je beseft dat ik vanaf de zesde positie kwam. Ik ben heel trost op het team", zo begon hij zijn terugblik.

Medium band was risico op het einde

"Het waren een paar lastige weken, zeker afgelopen weekend, met het eindresultaat (de diskwalificatie, red.)", zo vervolgt Hamilton. "Dit is heel, heel goed gedaan." Vervolgens kreeg hij de vraag hoe hij zich voelde op de medium band aan het einde; was hij niet bang dat het rubber het zou begeven? "Ik dacht niet dat ze het vol zouden houden. Maar ik reed met veel finesse, net als jij altijd deed", zo lacht hij, wijzend naar interviewer Jenson Button.