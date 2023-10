Kimberley Hoefnagel

Zondag 29 oktober 2023 00:31

Carlos Sainz is verbaasd door het fantastische resultaat van Ferrari tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad. De Spanjaard kwalificeerde zich als tweede, achter teamgenoot Charles Leclerc op P1. Een resultaat wat Sainz zelf eigenlijk niet begrijpt, zo laat hij na afloop van de sessie weten.

Het team van Ferrari begon de kwalificatie als de echte underdog. De Italiaanse renstal was gedurende de vrije trainingen op vrijdag en zaterdag namelijk niet echt competitief te noemen. Het beste resultaat van het team was de derde tijd van Leclerc tijdens de tweede vrije training, maar verder vielen de resultaten toch redelijk tegen. Toch wist Leclerc tijdens de kwalificatie beslag te leggen op de pole positie, terwijl Sainz zich als tweede kwalificeerde. Max Verstappen kwalificeerde zich op P3. "Het was een hele rare [sessie]. Om heel eerlijk te zijn heb ik het hele weekend al problemen om een goede ronde neer te zetten", reageert Sainz na afloop van de kwalificatie. "De eerste ronde waarbij alles samenkwam was de eerste ronde van Q3. Toen stond ik ineens even op P1, totdat Charles aan me voorbij ging."

De Spanjaard benadrukt dat hij niet begrijpt waar het team van Ferrari de extra tijd opeens vandaan heeft gehaald. "Ik snap gewoon niet waar we opeens een halve seconde kunnen vinden, om vervolgens tijdens de volgende ronde weer een halve seconde langzamer te gaan. Het is erg tricky met de banden. Het gevoel van de auto op dit circuit is erg vreemd." Desalniettemin is hij ontzettend tevreden. "We hebben het voor elkaar gekregen om een goede ronde neer te zetten toen het ertoe deed, en dat brengt ons in een goede positie voor morgen [zondag]."

Overwinning voor Ferrari?

Gevraagd naar de verwachtingen van Sainz voor de race op zondag, reageert hij: "Het is overduidelijk dat we met veel brandstof niet zo sterk zijn als met weinig brandstof, ik denk dat onze auto heel veel voordeel haalt uit de nieuwe zachte band. We gaan zien wat we morgen kunnen doen om de banden levend te houden en om de Red Bull achter ons te houden. Om twee auto's vooraan te hebben is een groot voordeel, dus we gaan ons best doen."