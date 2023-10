Verstappen troeft concurrentie af tijdens derde training in Mexico Stad, Albon maakt indruk

Lars Leeftink

Max Verstappen heeft de derde vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Mexico Stad op P1 afgesloten. De Nederlander deed dit voor Alex Albon en Sergio Pérez, waardoor hij met een goed gevoel richting de kwalificatie van later vanavond zal gaan.

Nadat Verstappen zowel de eerste als de tweede vrije training op vrijdag op P1 had afgesloten, was er voor veel teams werk aan de winkel richting de kwalificatie en race. De derde vrije training is, zoals altijd tijdens een normaal raceweekend, het moment waarop de aanpassingen van vrijdag op zaterdag getest kunnen worden en er nog laatste aanpassingen worden gedaan. Dit gebeurde zaterdag in Mexico Stad, net zoals tijdens VT1 en VT2, in warm, zonnig en droog weer.

Soft band meteen populair, Red Bull begint rustig

Het duurde even voordat de eerste auto op de baan te vinden was, iets wat tijdens de derde vrije training bijna altijd het geval is. Zhou Guanyu was de eerste die samen met Fernando Alonso naar buiten besloot te gaan. Daarna kwamen ook de andere coureurs naar buiten voor hun eerste rondjes. De medium en harde band waren populair, maar er werd ook meteen veel op de soft band gereden. Dit gebeurde onder aanvoering van Ferrari, Mercedes en McLaren.

Tijdens deze openingsfase was er een spin van Pierre Gasly, maar bleef het qua incidenten verder rustig. Na twintig minuten hadden zes coureurs, waaronder Verstappen en Pérez, nog geen rondjes gereden. George Russell stond met een 1.18.644 op P1, voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De top zes bestond uit coureurs van Mercedes, Ferrari en McLaren, allemaal op de soft band dus. Het hoogste aantal rondjes was na twintig minuten voor Valtteri Bottas met acht rondjes.

Verstappen neemt P1 over

Het duurde echter niet lang of de zes coureurs die nog geen rondjes hadden gereden besloten in de tweede fase van de sessie naar buiten te gaan. Zo ook de coureurs van Red Bull dus, die dit net zoals hun concurrenten op de soft band deden. Daar waar Verstappen zich meteen bovenin kon melden, kostte dit Pérez wat meer tijd.

Na veertig minuten stond Verstappen met een 1.18.429 op P1, voor Russell en Pérez. Het waren twintig minuten waarin er weinig tot geen incidenten of uitstapjes waren, een groot contrast met de vrijdag en de eerste twee vrije trainingen. Mede hierdoor konden alle coureurs rustig hun rondjes rijden en data verzamelen. Dit was alleen voor Kevin Magnussen niet het geval, want hij stond met problemen de eerste veertig minuten vooral binnen. Het hoogste aantal rondjes stond na veertig minuten op naam van Bottas met zeventien rondjes.

Albon maakt weer indruk

De laatste twintig minuten van de sessie werden afgetrapt met snelle tijd van Albon, die mede daardoor naar P1 ging. Het was het begin van een periode waarin de teams en coureurs voor hun kwalificatie runs gingen. Niet alleen Albon, maar ook Bottas maakte indruk tijdens deze laatste twintig minuten.

Tijdens deze slotfase was er een momentje van Esteban Ocon en een spin van Carlos Sainz, maar bleef het verder wederom rustig qua incidenten en momentjes. Verstappen sloot de derde training uiteindelijk na wat positiewisselingen af op P1 met een 1.17.887, voor Albon en Pérez. Het hoogste aantal rondjes kwam op naam van Bottas en Tsunoda met 24 rondjes.