Brian Van Hinthum

Vrijdag 27 oktober 2023 17:58 - Laatste update: 18:01

De Formule 1 heeft de regel dat elke coureur tijdens het seizoen minstens één keer zijn zitje af moet staan aan een rookie tijdens een vrije training en veel teams zien de Grand Prix van Mexico-Stad als een ideale mogelijkheid om dat in VT1 te gaan doen. Dit zijn de vijf namen die we vandaag in actie gaan zien.

Enkele seizoenen geleden kwam de FIA met deze regel om jonge coureurs de mogelijkheid te geven wat ervaring op te kunnen bouwen in een Formule 1-bolide. Tweemaal per jaar moet een rookie - of twee verschillende rookies ieder één keer - die kans krijgen bij een team. Zo zagen we Robert Shwartzman al bij Ferrari in Zandvoort en Felipe Drugovich bij Aston Martin op Monza. Een rookie wordt gedefinieerd als een coureur die minder dan twee Grands Prix op zijn of haar naam heeft staan. Dat betekent dus dat AlphaTauri, McLaren en Williams, vanwege vaste coureurs Nyck de Vries, Oscar Piastri en Logan Sargeant, respectievelijk, maar één rookie eenmaal hoeven in te zetten dit seizoen.

Alpine en Haas

Maar liefst vijf teams hebben de Grand Prix van Mexico-Stad gesignaleerd als een ideaal weekend om eens een andere coureur in het kader van de reglementen aan het werk te zetten. Tijdens de eerste vrije training op Autódromo Hermanos Rodríguez gaan we Jack Doohan in actie zien in de auto van Pierre Gasly. In 2022 mocht Doohan ook al instappen in Mexico-Stad en Abu Dhabi. Haas heeft voor de achttienjarige Oliver Bearman gekozen. De Brit is momenteel bij Prema Racing bezig aan zijn eerste seizoen in de FIA Formule 2 en heeft al vier races gewonnen. Bearman zal Kevin Magnussen vervangen tijdens VT1.

Alfa Romeo, AlphaTauri en Mercedes

De vaak hoog aanschreven Sauber-junior Théo Pourchaire krijgt bij Alfa Romeo de kans om zijn kunsten te vertonen in de wagen van Valtteri Bottas. De Fransman leidt het kampioenschap van de FIA Formule 2 en gaat naar alle waarschijnlijkheid in Abu Dhabi de titel grijpen in de klasse onder de Formule 1, waardoor hij in 2024 dus een jaar aan de zijlijn lijkt te moeten gaan zitten. Pourchaire reed in de Verenigde Staten in 2022 ook al een training voor Alfa Romeo. Zijn Formule 2-titelrivaal Frederik Vesti zal George Russells stoeltje overnemen bij Mercedes tijdens VT1. De Deen is dan ook een Mercedes-junior, maar heeft nooit eerder meegedaan aan een F1-sessie. Isack Hadjar krijgt bij Scuderia AlphaTauri de kans om voor het eerst in zijn loopbaan achter een Formule 1-stuur te kruipen. Hij vervangt Yuki Tsunoda en zal in Abu Dhabi tevens voor Red Bull Racing uitkomen.