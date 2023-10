Hoe laat begint vandaag het raceweekend in Mexico?

Redactie

Vrijdag 27 oktober 2023 07:01

Het Grand Prix-weekend in Mexico wordt vanavond om 20:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training die op de planning staan. Het circuit in Mexico, dat op grote hoogte ligt, kan veel invloed gaan hebben op de auto's.

De Grand Prix van Mexico is ronde twintig van het wereldkampioenschap. Voor Max Verstappen is het een fijne locatie, de Limburger wist de race namelijk al vier keer te winnen. Toch zullen de fans rondom het circuit op de hand zijn van thuisheld Sergio Pérez. De Mexicaan in dienst van Red Bull Racing komt uit een mindere vorm en knokt nog altijd met Lewis Hamilton om de tweede plek in het kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Autódromo Hermanos Rodríguez

De allereerste Grand Prix van Mexico werd in 1963 al gehouden. Tot en met 1970 stond de race op de kalender, waarna het van 1971 tot en met 1985 eventjes afwezig was. Na zes jaar weer terug te zijn geweest op de kalender kwam in 1992 het voorlopig einde de wedstrijd en pas in 2014 keerde het spektakel terug naar Mexico. Het Autódromo Hermanos Rodríguez is 4,3 kilometer lang en aankomende zondag worden er 71 ronden verreden. Het (race)ronderecord staat nog altijd op naam van Valtteri Bottas. De Fin wist in 2021 een 1:17.774 neer te zetten. Het circuit telt drie DRS-zones, namelijk eentje op 1,2 kilometer lange rechte stuk van start-finish. Het tweede gedeelte bevindt zich na bocht drie en voor bocht vier (het lange rechte stuk na de eerste bochtencombinatie) en het derde gedeelte is voor het ingaan van het stadiongedeelte (tussen bocht elf en twaalf)

Tijdschema Grand Prix van Mexico

Het raceweekend wordt op vrijdagavond om 20:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training. Om klokslag 00:00 uur is het tijd voor de tweede oefensessie. Zaterdag begint dan om 19:30 uur de derde en laatste vrije training, waarna het om 23:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van Mexico gaat op zondag 29 oktober om 21:00 uur van start.

Overzicht tijdschema

Vrijdag 27 oktober

20:30 uur: eerste vrije training

Zaterdag 28 oktober

00:00 uur: tweede vrije training

19:30 uur: derde vrije training

23:00 uur: kwalificatie

Zondag 29 oktober

21:00 uur: Grand Prix van Mexico