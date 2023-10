Dit is de stand in het kampioenschap bij de coureurs na GP van de Verenigde Staten

Vincent Bruins

Maandag 23 oktober 2023 06:59

De Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten was de achttiende race van het seizoen 2023. Max Verstappen moest vanaf P6 komen op Circuit of the Americas, maar toch wist hij te winnen. Het is de vijftigste zege uit zijn carrière in de koningsklasse.

Voorafgaand aan de Grand Prix stond Verstappen al 213 punten los van teamgenoot Sergio Pérez, die tot nu toe P2 in de tussenstand heeft weten vast te houden, al kwam Lewis Hamilton sinds de zomerstop wel wat dichterbij. Echter, de diskwalificatie van de Mercedes-coureur in Texas heeft hem kostbare punten gekost. Ook Charles Leclerc, die met Fernando Alonso, Carlos Sainz en Lando Norris vecht om P4 in het kampioenschap, zag punten in rook opgaan, nadat zijn Ferrari niet door de technische keuring kwam.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van de Verenigde Staten

Achter Verstappen is de uitslag van de Grand Prix van de Verenigde Staten flink veranderd, vanwege de diskwalificaties van Hamilton en Leclerc. Zo is bijvoorbeeld Lance Stroll opgeschoven naar de zevende positie. De Aston Martin-coureur kwam als negende over de streep, maar heeft met P7 zijn beste resultaat sinds Spanje behaald. Yuki Tsunoda scoorde voor AlphaTauri vijf belangrijke punten dankzij P8 en de snelste ronde, het beste resultaat van het B-team van Red Bull dit seizoen. Williams komt voor het eerst sinds België in 2021 met beide auto's in de punten terecht. Alexander Albon is opgeschoven naar P9 in de resultaten van de race in Texas en Logan Sargeant naar P10. Het is voor het eerst dat een Amerikaan punten scoort in de Formule 1 sinds Michael Andretti in Italië in 1993.

Stand coureurs na achttien races