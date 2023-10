Vincent Bruins

Zondag 22 oktober 2023 19:49 - Laatste update: 19:55

Dertien coureurs hebben onderdelen laten vervangen tussen de Sprint en de zondagsrace voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dit is gebeurd met goedkeuring van de FIA onder artikel 40.3 van de sportreglementen. Er zullen dus verder geen gridstraffen worden uitgedeeld.

Bij deze dertien deelnemers worden de Haas-bolides van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen noch de Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll meegerekend. Deze vier hebben namelijk allemaal onder parc fermé de afstelling van de auto aangepast en daarmee artikel 40.9 van de sportreglementen overschreden. Daarom zullen zij vanuit de pitstraat starten. De andere dertien hebben aanpassingen laten doen die wel onder parc fermé mogen en zullen daarom niet bestraft worden.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe McLaren-ECU in de Ferrari

Bij Verstappen zijn drie onderdelen vervangen: het klepje van het vat waar een monster van de motorolie uitgehaald kan worden, een klamp aan de rechterkant van de vloer en het frame van de linkerspiegel. Ook Ferrari heeft niet stilgezeten. De Italiaanse renstal heeft de zogeheten TAG-320 ECU vervangen bij Charles Leclerc. Dit is een standaardonderdeel dat door McLaren Applied Technologies wordt gemaakt en aan alle tien teams wordt geleverd. Daarnaast zijn bij de Monegask en ook bij Carlos Sainz een aantal sensoren vervangen evenals de lambda probes die de hoeveelheid benzine richting de cilinders aanpast door de mix van lucht en brandstof te optimaliseren. Bij Leclerc is ook nog een inlaat van de rem rechtsachter vervangen. Mercedes heeft bij George Russell de CAN-repeater en een deflector van de rem rechtsvoor vervangen.

OOK INTERESSANT: Verstappen geen fan van sprintrace: "Iedereen weet wat er zondag gaat gebeuren"

Nieuwe voorvleugel voor Piastri

Alpine heeft bij Pierre Gasly remonderdelen vervangen en bij Esteban Ocon is de wastegate aangepakt, een onderdeel die de draaisnelheid van de turbo onder controle houdt. McLaren heeft besloten om bij beide auto's remonderdelen te vervangen. Daarnaast heeft Oscar Piastri een nieuwe neus gekregen, mogelijk vanwege het contact met Sainz in de Sprint. Net als bij Ferrari zijn bij beide Alfa Romeo-bolides de lambda probes vervangen. Zhou Guanyu krijgt daar nog nieuwe onderdelen voor de stuurbekrachtiging bij. De rem linksachter van Daniel Ricciardo is aangepakt en AlphaTauri heeft vervolgens bij Yuki Tsunoda de schroeven die de beamwing vastzetten, vervangen. Williams heeft een sensor van het linkerachterwiel evenals onderdelen van de bijbehorende rem vervangen bij Logan Sargeant en ook de rechterspiegel.