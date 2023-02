'Red Bull Ford aankondiging gelekt', De Vries won advies bij Verstappen in | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Donderdag 2 februari 2023 21:50

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Haas was het eerste team dat de kleuren van de nieuwe auto liet zien, Red Bull Racing zal op vrijdag gaan volgen. Voordat het zover is, kwam er nog het één en ander naar buiten. Zo geeft Nyck de Vries aan dat hij last had van de 'Mercedes-stempel' en dat hij daarom advies bij Max Verstappen inwon. Daarnaast wordt er in de wandelgangen gesproken over de combinatie Red Bull Ford dat vrijdag bekend zou worden gemaakt, maar een Italiaans medium heeft per ongeluk het nieuws te vroeg verspreid. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Hoe laat begint de car launch van Red Bull morgen en waar is deze te bekijken?

Red Bull Racing trekt aanstaande vrijdag het doek van de RB19, de wagen waarmee Max Verstappen en Sergio Pérez dit jaar jacht gaan maken op het wereldkampioenschap. Maar hoe laat moet je er klaar voor zitten?

Dit zijn zeven zaken om je op te verheugen richting het nieuwe Formule 1-seizoen

De eerste onthulling van een nieuwe Formule 1-livery zit er alweer op na de bekendmaking van de kleurenstelling van Haas en op vrijdag is het de beurt aan het Red Bull Racing van Max Verstappen. Het betekent dat het nieuwe seizoen met rasse schreden dichterbij begint te komen. Wij zetten zeven zaken op een rij om het komende seizoen naar uit te kijken.

'Italiaans medium lekt per ongeluk aankondiging Red Bull Ford'

Volgens Andrew Benson van de BBC is het nieuws dat Red Bull en Ford de handen ineenslaan per ongeluk gelekt door de Italiaanse media. Het Oostenrijkse team presenteert vrijdag de kleuren van de RB19 en de verwachting is dat daar de samenwerking wereldkundig wordt gemaakt.

De Vries won advies in bij Verstappen tijdens diner: 'Ik werd gezien als Mercedes-coureur'

Nyck de Vries gaat binnenkort aan zijn eerste volwaardige Formule 1-seizoen beginnen bij het team van AlphaTauri. Nadat hij afgelopen zomer zijn debuut mocht maken tijdens de Grand Prix van Italië, nam de interesse in de coureur uit Sneek toe. Toch was het knap lastig om een stoeltje te bemachtigen en daarom ging De Vries in gesprek met landgenoot Max Verstappen.

Alle auto's van Red Bull Racing door de jaren heen inclusief statistieken

Red Bull Racing lanceert aanstaande vrijdag de RB19, het wapenfeit waarmee Max Verstappen en Sergio Pérez dit jaar jacht gaan maken op het wereldkampioenschap. Het is alweer de negentiende wagen uit de geschiedenis van het team. Hoog tijd om ze allemaal eens op een rijtje te zetten.

