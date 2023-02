Alle auto's van Red Bull Racing door de jaren heen inclusief statistieken

Jan Bolscher

Donderdag 2 februari 2023 13:29 - Laatste update: 14:05

Red Bull Racing lanceert aanstaande vrijdag de RB19, het wapenfeit waarmee Max Verstappen en Sergio Pérez dit jaar jacht gaan maken op het wereldkampioenschap. Het is alweer de negentiende wagen uit de geschiedenis van het team. Hoog tijd om ze allemaal eens op een rijtje te zetten.

Red Bull Racing debuteerde in 2005 in de Formule 1, nadat de energiedrankgigant het team van Jaguar overnam. Sindsdien heeft de renstal hoge pieken en diepe dalen gekend. Zo werd tussen 2010 en 2013 maar liefst vier keer achtereenvolgend het constructeurs- én coureurskampioenschap gewonnen, maar vanaf het seizoen van 2014 gingen de prestaties bergafwaarts vanwege de introductie van de hybride-krachtbron. Vandaag de dag heeft de formatie uit Milton Keynes haar zaakjes echter weer prima op orde. Afgelopen jaar werd voor de vijfde keer in de geschiedenis van het team het constructeurskampioenschap gewonnen, terwijl Max Verstappen voor de tweede keer op rij wereldkampioen Formule 1 werd. Red Bull Racing is voor aankomend seizoen dan ook de grote favoriet.

Artikel gaat verder onder video

RB1

Seizoen: 2005

Coureurs: David Coulthard | Christian Klein | Vitantonio Liuzzi

Overwinningen: 0

Podiums: 0

Poles: 0

Punten: 34

Constructeurskampioenschap: 7e

RB2

Seizoen: 2006

Coureurs: David Coulthard | Christian Klien | Robert Doornbos

Overwinningen: 0

Podiums: 0

Poles: 0

Punten: 16

Constructeurskampioenschap: 7e

RB3

Seizoen: 2007

Coureurs: David Coulthard | Mark Webber

Overwinningen: 0

Podiums: 1

Poles: 0

Punten: 24

Constructeurskampioenschap: 5e

RB4

Seizoen: 2008

Coureurs: David Coulthard | Mark Webber

Overwinningen: 0

Podiums: 1

Poles: 0

Punten: 29

Constructeurskampioenschap: 7e

RB5

Seizoen: 2009

Coureurs: Mark Webber | Sebastian Vettel

Overwinningen: 6

Podiums: 16

Poles: 5

Punten: 153,5

Constructeurskampioenschap: 2e

RB6

Seizoen: 2010

Coureurs: Mark Webber | Sebastian Vettel

Overwinningen: 9

Podiums: 20

Poles: 15

Punten: 498

Constructeurskampioenschap: 1e

RB7

Seizoen: 2011

Coureurs: Mark Webber | Sebastian Vettel

Overwinningen: 12

Podiums: 27

Poles: 18

Punten: 650

Constructeurskampioenschap: 1e

RB8

Seizoen: 2012

Coureurs: Mark Webber | Sebastian Vettel

Overwinningen: 7

Podiums: 14

Poles: 8

Punten: 460

Constructeurskampioenschap: 1e

RB9

Seizoen: 2013

Coureurs: Mark Webber | Sebastian Vettel

Overwinningen: 13

Podiums: 24

Poles: 11

Punten: 596

Constructeurskampioenschap: 1e

RB10

Seizoen: 2014

Coureurs: Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo

Overwinningen: 3

Podiums: 12

Poles: 0

Punten: 405

Constructeurskampioenschap: 2e

RB11

Seizoen: 2015

Coureurs: Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat

Overwinningen: 0

Podiums: 3

Poles: 0

Punten: 187

Constructeurskampioenschap: 4e

RB12

Seizoen: 2016

Coureurs: Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | Max Verstappen

Overwinningen: 2

Podiums: 16

Poles: 1

Punten: 468

Constructeurskampioenschap: 2e

RB13

Seizoen: 2017

Coureurs: Daniel Ricciardo | Max Verstappen

Overwinningen: 3

Podiums: 13

Poles: 0

Punten: 368

Constructeurskampioenschap: 3e

RB14

Seizoen: 2018

Coureurs: Daniel Ricciardo | Max Verstappen

Overwinningen: 4

Podiums: 13

Poles: 2

Punten: 419

Constructeurskampioenschap: 3e

RB15

Seizoen: 2019

Coureurs: Max Verstappen | Pierre Gasly | Alexander Albon

Overwinningen: 3

Podiums: 9

Poles: 3

Punten: 417

Constructeurskampioenschap: 3e

RB16

Seizoen: 2020

Coureurs: Max Verstappen | Alexander Albon

Overwinningen: 2

Podiums: 13

Poles: 1

Punten: 319

Constructeurskampioenschap: 2e

RB16B

Seizoen: 2021

Coureurs: Max Verstappen | Sergio Pérez

Overwinningen: 11

Podiums: 23

Poles: 8

Punten: 585,5

Constructeurskampioenschap: 2e

RB18

Seizoen: 2022

Coureurs: Max Verstappen | Sergio Pérez

Overwinningen: 17

Podiums: 28

Poles: 8

Punten: 759

Constructeurskampioenschap: 1e

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)