Nyck de Vries gaat binnenkort aan zijn eerste volwaardige Formule 1-seizoen beginnen bij het team van AlphaTauri. Nadat hij afgelopen zomer zijn debuut mocht maken tijdens de Grand Prix van Italië, nam de interesse in de coureur uit Sneek toe. Toch was het knap lastig om een stoeltje te bemachtigen en daarom ging De Vries in gesprek met landgenoot Max Verstappen.

De Vries aasde al jarenlang op een stoeltje in de koningsklasse van de autosport, maar steeds viel hij net buiten de boot. Mercedes gaf hem wel de gelegenheid test- en simulatoroefeningen te verrichten, maar slaagde er niet in De Vries in één van de felbegeerde twintig stoeltjes te krijgen. Hoewel hij wel wat ervaring op mocht doen voor verschillende teams tijdens de vrije trainingen, bleef een vast zitje uit. Tot grote frustratie van De Vries, die in de Formule 2 en Formule E toch bewezen dacht te hebben een meerwaarde te kunnen zijn voor de grid. De bal begon echter plots toch te rollen toen De Vries last minute in mocht stappen bij de Grand Prix van Italië ter vervanging van Alexander Albon bij Williams.

'Mercedes-stempel' weerhield teams van benaderen De Vries

De Vries steeg op Monza boven zichzelf uit en sleepte twee waardevolle punten binnen voor het team van Williams. Dit deed de interesse in hem als coureur flink toenemen, maar geen enkel team hapte echt toe. Dit had alles te maken met het 'Mercedes-stempel' dat De Vries met zich meedroeg, zo realiseerde hij zich na een uitgebreid diner met Verstappen. "We hadden een diner samen op de maandag - om mijn debuut en zijn overwinning te vieren. Het was fijn om dat moment met hem te delen. We spraken natuurlijk ook over de toekomst en de mogelijkheden", zo wordt De Vries geciteerd door het Britse Express.

De Vries moest zichzelf als beschikbare coureur gaan profileren

Hij vervolgt: "Ik denk dat het meest belangrijke dat ik meenam uit dat diner (met Verstappen, red.) was dat ik nog steeds heel erg publiekelijk als Mercedes-coureur werd gezien, wat ik enkel nog was tot het einde van 2022." En dat 'Mercedes-stempel' maakte het voor De Vries lastig om zichzelf als beschikbare coureur voor 2023 te profileren. "Ik denk dat het belangrijk was voor mij om op te helderen dat ik onderdeel was van Mercedes tot het einde van 2022. Het was goed voor mij om mijn situatie duidelijk te maken om er voor te zorgen dat ik geen potentiële kansen zou missen", aldus De Vries.

Verstappen adviseerde De Vries ook te bellen met Marko

Na dit gesprek met Verstappen, waarin de Red Bull-coureur hem ook adviseerde eens te bellen met Helmut Marko, ging het snel. "Later die week was ik al onderweg naar Oostenrijk (om te praten met AlphaTauri, red.)", zo vertelt de 27-jarige coureur uit Sneek. Dit bleek de juiste zet, want het leverde De Vries uiteindelijk een stoeltje op voor het seizoen van 2023.

