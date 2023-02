Jan Bolscher

Donderdag 2 februari 2023 09:39

Red Bull Racing trekt aanstaande vrijdag het doek van de RB19, de wagen waarmee Max Verstappen en Sergio Pérez dit jaar jacht gaan maken op het wereldkampioenschap. Maar hoe laat moet je er klaar voor zitten?

De Oostenrijkse formatie heeft op moment van schrijven nog bijzonder weinig prijsgegeven over de lancering. We weten alleen dat het evenement in New York wordt georganiseerd en om 15:00 uur Nederlandse tijd van start gaat. De show is gratis live te volgen via Red Bull TV, de streamingdienst van Red Bull Racing. Wel is het handig om even de app te downloaden. Verder is het bekend dat Max Verstappen, Sergio Pérez en teambaas Christian Horner aanwezig zullen zijn en na de lancering de pers te woord zullen staan. De verdere invulling blijft nog een verrassing.

Artikel gaat verder onder video

Autolancering Red Bull

Het is dus ook niet bekend of Red Bull Racing vrijdag het daadwerkelijke chassis van de RB19 gaat presenteren, of alleen de nieuwe livery. Kijkend naar voorgaande jaren is dat tweede waarschijnlijker. De ogen zijn echter vooral gericht op ander groot nieuws. Er doen serieuze geruchten de ronde dat Red Bull Racing tijdens de lancering een samenwerking met Ford aan gaat kondigen, wellicht als nieuwe motorpartner vanaf 2026. Vanaf dat seizoen treden er nieuwe motorreglementen in werking. Op dit moment is het echter nog even afwachten.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)