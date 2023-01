Dit zijn zeven zaken om je op te verheugen richting het nieuwe Formule 1-seizoen

Brian Van Hinthum

Vrijdag 20 januari 2023 16:38

Langzaam maar zeker leven we steeds meer toe richting het nieuwe Formule 1-seizoen. Binnen nu en twee weken gaan we beginnen aan het onthullen van de nieuwe bolides en vanaf daar leven we snel toe richting de opener in Bahrein. Wij zetten zeven zaken op een rij om het komende seizoen naar uit te kijken.

Nadat we in 2021 misschien wel het mooiste en spannendste Formule 1-seizoen uit de recente geschiedenis mochten meemaken, was het qua spanning in het kampioenschap in 2022 wel een beetje een pas op de plaats maken. Max Verstappen leek aan het begin van het nieuwe seizoen forse concurrentie te krijgen van Charles Leclerc en Ferrari, maar de Italiaanse renstal viel bij het hoger worden van de druk ver terug en capituleerde uiteindelijk voor de consistentie en snelheid van Verstappen en Red Bull Racing. Aan het einde van het seizoen zagen we daarnaast hoe Mercedes langzaamaan terug leek te komen richting het oude niveau. Er liggen in ieder geval genoeg ingrediënten om 2023 een stuk spannender te maken. We zetten er een aantal op een rijtje.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes: komen ze terug?

Het waren mooie en zorgeloze jaren voor het team van Mercedes sinds de invoering van het hybride-tijdperk in 2013. De Duitse renstal kwam, zag en overwon en schreef maar liefst acht constructeurskampioenschappen op een rij toe aan het palmares. Voor de formatie van Toto Wolff hadden de nieuwe technische reglementen die begin 2022 op de stoep stonden nog wel een jaartje of tien uitgesteld mogen worden, want aan het begin van het nieuwe tijdperk bleken de Zilverpijlen de boot te hebben gemist en was de achterstand op Red Bull en Ferrari aanzienlijk. Ook het porpoisingprobleem strooide een hoop zand in de Duitse ogen.

Echter ging het richting van het seizoen langzaam maar zeker steeds beter met de Duitse formatie. Het gestuiter van de W13 werd verholpen en het team van Wolff werd steeds competitiever. Uiteindelijk lieten ze tijdens de voorlaatste race in Brazilië maar weer eens zien waar zij toe in staat zijn. Met een knappe één-twee schreef George Russell zijn eerste overwinning uit zijn loopbaan op zijn naam en dat goede gevoel hoopt Mercedes richting 2023 mee te nemen. Aan de kennis en kunde binnen het team zal het vast en zeker niet liggen en dus ligt het in de lijn der verwachting dat zij de weg naar voren door weten te zetten. Of ze er al meteen staan, dat is de vraag. Mercedes wordt in ieder geval een team om weer rekening mee te houden, dat lijkt wel duidelijk.

Red Bull en de windtunnelstraf

Aan de andere kant weten we dat het in 2022 zo soevereine Red Bull Racing in 2023 een handicap heeft om mee te werken. De Oostenrijkse formatie werd na een onderzoek van de FIA schuldig bevonden aan het overschrijden van de budgetcap in 2021, waardoor men moest zoeken naar een passende straf voor het team van Max Verstappen. Die vond men in beperkingen in de windtunnel voor het komende seizoen, daar waar men als constructeurkampioen sowieso al een stuk minder tijd in de windtunnel krijgt dan bijvoorbeeld Mercedes en Ferrari. Het kan eraan bijdragen dat de RB19 minder goed ontwikkeld kan worden, waardoor de concurrentie een voordeel heeft.

Hoe ver die straf voelbaar gaat zijn in de rondetijden, dat moet natuurlijk tijdens het seizoen nog gaan blijken. Christian Horner liet meteen na het ontvangen van de straf weten dat het wel tot een halve seconde per rondje kon gaan kosten en ook topengineer Adrian Newey liet zijn zorgen doorschemeren. Of dit daadwerkelijk ook zo pijnlijk gaat zijn of dat het gewoon een sterk staaltje psychologische oorlogsvoering is, dat moet nog gaan blijken. Feit blijft wel dat het in ieder geval weer een uitdaging om te overbruggen is voor de Milton Keynes-formatie, wil men Verstappen voor de derde keer op rij aan de wereldtitel gaan helpen.

Debuutseizoen Nyck de Vries

Na lang wachten en veel geduld hebben is het eindelijk zover: Nyck de Vries gaat zijn debuut maken in de Formule 1. Hij zal er in de zomerstop in zijn stoutste dromen niet aan gedacht hebben dat hij in 2023 plaats zou nemen in de AlphaTauri naast Yuki Tsunoda, maar zoals wel vaker kan het allemaal snel gaan in de Formule 1. De Vries kreeg tijdens de Grand Prix van Italië plotseling de kans van Williams om zijn kunsten te vertonen wegens de afwezige Alex Albon. Op het hogesnelheidscircuit, ideaal voor de Williams, liet De Vries direct zien uit het goede racehout gesneden te zijn en pakte hij twee knappe en welkome punten voor het Britse team.

Daarna ging het balletje snel rollen en na advies van Verstappen klom De Vries in de telefoon voor een belletje met Helmut Marko. Die had wel oren naar een samenwerking met nog een Nederlander en hij besloot De Vries de kans te geven om het stoeltje van de naar Alpine vertrekkende Gasly in te nemen. Voor het eerst in lange tijd hebben we dus twee Nederlandse coureurs op de grid. De Vries heeft in alle klassen waarin hij actief geweest is laten zien snel te zijn en uitstekend te kunnen racen. Het wordt dus zeer interessant om te zien hoe hij dat vertaalt naar het hoogste podium. Kan de Friese coureur het vuur aan de schenen leggen bij Yuki Tsunoda en misschien zelfs wel een leidende rol binnen het team opeisen?

Tilt Alonso Aston Martin naar nieuw niveau?

Fernando Alonso baarde vlak na de Grand Prix van Hongarije voor het opgaan van de zomerstop opzien door plotsklaps zijn overgang naar Aston Martin aan te kondigen. Lang leek het er toch op dat de Spaanse coureur zijn carrière zou afsluiten bij het team waar hij zoveel successen mee heeft geboekt: Alpine. Toch bleek dat de tweevoudig wereldkampioen wel oren had naar het opvolgen van een andere meervoudig wereldkampioen, namelijk Sebastian Vettel. Met zijn leeftijd van 41 jaar lijkt de Spanjaard wel aan zijn laatste klusje te beginnen, maar hij steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken: hij wil nog één keer wereldkampoen worden.

Daarvoor lijken hij en Aston Martin wel van ver moeten komen. De renstal van Mike Krack wisselde in 2022 prima resultaten af met mindere races, maar echt hoogstaand was het nimmer. Men hoopt in Alonso de katalysator gevonden te hebben om het team naar een hoger plan te tillen. De frustraties van de Spanjaard zaten hem in 2022 met name in de onbetrouwbaarheid van zijn Alpine. Naar eigen zeggen verkeerde Alonso in de vorm van zijn leven, maar werd hij telkens weer benadeeld door uitvalbeurten op verkeerde momenten. Weet Aston Martin hem wél te voorzien met een betrouwbare en snelle auto? Dan kunnen er wellicht mooie dingen ontstaan met de altijd snelle Alonso aan het roer.

Brengt Vasseur stabiliteit bij Ferrari?

Hoewel Ferrari onder leiding van Mattia Binotto in 2022 eindelijk weer de weg naar voren had gevonden na twee belabberde tussenjaren, waren het de strategische blunder die de roemruchte Italiaanse formatie opbraken. Aan het begin van het seizoen leek Charles Leclerc de allersnelste coureur van de grid en wisten sommige fans het na drie races al zeker dat Ferrari voor het eerst sinds 2007 weer een kampioen naar voren ging schuiven. Toch kwam het niet zo ver door gestuntel aan de pitmuur. De Italianen vielen steeds verder weg en moesten uiteindelijk zelfs nog achterom kijken richting het toch flink wat langzamere Mercedes.

Het was voor Ferrari en Binotto genoeg reden om uit elkaar te gaan. Men heeft in de vorm van Vasseur eens gekozen om een niet-Italiaan naar voren te schuiven als teambaas en daar hoopt men de komende tijd de vruchten van te plukken. Het pakket van Ferrari lijkt onder de nieuwe technische reglementen uitstekend te zijn en dus is het met name zaak om rust en stabiliteit binnen het team te creëren voor Vasseur en zijn formatie. Mocht hem dat gaan lukken, lijkt Ferrari absoluut een team om rekening mee te gaan houden voor het nieuwe seizoen. Het zou kunnen gaan zorgen voor een interessante strijd vooraan tussen drie teams.

Hamilton versus Russell

We keren nog één keer terug naar het team van Mercedes, waar het ook interessant gaat worden om te zien hoe het er intern allemaal aan toe gaat bij de Zilverpijlen. In 2022 wist George Russell de ervaren Lewis Hamilton te verschalken in het wereldkampioenschap, al moet men wel de kanttekening plaatsen dat Hamilton met name in de lastige eerste seizoenshelft veelvuldig fungeerde als proefkonijn van Mercedes om de lastige W13 met aparte set-ups te leren begrijpen. Desalniettemin versloeg Russell zijn teamgenoot wél in de enige race waar het er écht om ging: de Grand Prix van Brazilië.

De jonge Brit was op Interlagos namelijk zijn oudere landgenoot de baas en pakte de enige Mercedes-scalp van dit seizoen. Het wordt uiterst interessant om te zien hoe het zich in 2023 gaat ontvouwen, met name als Mercedes daadwerkelijk weer een kampioenschapsauto tot de beschikking heeft. Als het echt om de knikkers gaat, blijft het tweetal dan nog steeds zo vriendelijk voor elkaar als dit seizoen? De jonge, hongerige Russell zal ongetwijfeld voor zijn kansen willen gaan, terwijl Hamilton niks liever wil dan het binnenhalen van zijn achtste en record brekende wereldtitel. Het kan ongetwijfeld voor een bak aan vuurwerk zorgen en kopzorgen bij Toto Wolff, die na het debacle van 2016 tussen Nico Rosberg en Hamilton ongetwijfeld geen zin heeft in een nieuwe interne strijd.

Kan Piastri verwachtingen waarmaken?

Dan nog het team van McLaren, waar afgelopen seizoen Oscar Piastri na veel bombarie werd binnengehaald. De Australische jongeling staat te boek als een gigantisch talent, nadat hij vrijwel alle opstapklassen richting de Formule 1 fluitend op zijn naam schreef. Piastri deed dat vanuit de opleiding van Alpine, maar moest vanwege het gebrek aan een zitje in 2022 noodgedwongen een jaar aan de kant zitten tot er een stoeltje vrij zou komen in 2023. Die leek er voor hem te komen bij Alpine, dat hem zelfs al aankondigde als de vervanger van Alonso. Zo ver kwam het niet, want Piastri had al andere plannen en vertrok na veel gedoe richting McLaren.

Daar wordt hij teamgenoot van Lando Norris, de jonge Brit die eveneens te boek staat als supertalent. Het is een formatie om van te smullen, waarbij het interessant wordt om te zien hoe de twee gaan presteren ten opzichte van elkaar. Eerlijk is eerlijk, Norris werd de afgelopen twee seizoenen zelden getest door een teleurstellende Daniel Ricciardo. Het wordt dus mooi om te zien of het Piastri wél lukt om het vuur aan de schenen te leggen bij Norris en of de Britse coureur daadwerkelijk zo snel is als iedereen doet voorkomen. Datzelfde geldt uiteraard voor Piastri. Is de hype terecht?

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)