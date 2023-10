Lars Leeftink

Peter Windsor, voormalig team en sponsormanager in de Formule 1, zag afgelopen zondagavond tijdens de Grand Prix van Qatar met lede ogen aan hoe Lewis Hamilton zichzelf uit de race reed met zijn inhaalactie op teamgenoot George Russell. Toch is niet alleen Hamilton schuldig, zegt Windsor.

In een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal gaat Windsor in op het incident in Qatar. Volgens Windsor is, als er iemand schuldig is, Hamilton degene die bij het moment in de fout ging. "Het was niet de schuld van George, wat misschien mijn manier is om te zeggen dat het de schuld was van Lewis. Lewis wist waarschijnlijk dat hij een voordeel zou hebben van vier of vijf ronden. Hij wilde dat voordeel op de softs benutten in de eerste bocht." Toch kan de schuld volgens Windsor niet helemaal bij Hamilton neergelegd worden.

Verkeerde type naast Hamilton

Volgens Windsor is de combinatie Hamilton en Russell niet de juiste, vooral niet omdat ze volgens de Brit elkaar niet aanvullen en duels vaak met dit als eindresultaat zullen eindigen. "Als je Lewis Hamilton in de ene auto hebt, dan moet je een type als Valtteri Bottas of Sergio Pérez in de andere auto hebben. Zeker als je de ene coureur op de mediums zet en de andere rijder op softs. Voor de race kan je dan zeggen: Lewis staat op de softs, hij gaat waarschijnlijk wat proberen buitenom, blijf dus aan de binnenkant. Dat kan je tegen Valtteri zeggen of tegen Sergio Pérez, maar niet tegen George Russell."

Russell geboren racer

Volgens Windsor komt dit door de instelling van Russell tijdens deze duels, zelfs met teamgenoten. "George is een geboren racer en heeft bewezen een racewinnaar te kunnen zijn. Russell had dat echt nooit geaccepteerd. Ik vraag me überhaupt af of ze iets tegen hem hebben gezegd." Volgens Windsor kunnen Russell en Hamilton op de baan doen wat ze willen. "Stel je het alleen al voor. Het management heeft totaal geen controle over deze twee coureurs. Er kan ook gewoon niks aan gedaan worden. George zou het nooit accepteren als Mercedes zegt: Lewis zit aan de buitenkant, laat hem gaan. Dat is iets waar Mercedes nooit rekening mee heeft gehouden."