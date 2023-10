Hoe dicht is Verstappen bij het verbeteren van zijn eigen F1-records uit 2021 en 2022?

Lars Leeftink

Maandag 9 oktober 2023 16:23 - Laatste update: 16:25

Met zijn zege tijdens de Formule 1 Grand Prix van Qatar heeft Max Verstappen nu officieel zijn derde wereldkampioenschap op rij weten te veroveren. Aangezien Red Bull Racing ook al kampioen is bij de constructeurs, kan de focus voor de overige vijf races op de mogelijke records die Verstappen nog kan verbreken.

Het gaat hierbij vooral om records die hij al een jaar of twee jaar in handen heeft. Er zijn dus nog vijf races te gaan in 2023, te beginnen volgende week met het begin van een triple-header. De Formule 1 zal dan achter elkaar gaan races in de Verenigde Staten (Austin). Mexico en Brazilië, waarna er nog races volgen in Las Vegas en Abu Dhabi om in november het seizoen af te sluiten. Vijf races dus nog voor Verstappen om zijn eigen records uit 2021 en 2022 te gaan verbeteren.

Aantal zeges

Te beginnen met het aantal zeges gedurende een Formule 1-seizoen. Dit record schreef Verstappen vorig jaar op zijn naam door vijftien zeges te boeken richting zijn dominante kampioenschap. In 2023 staat Verstappen al op veertien zeges, waardoor hij nog twee zeges nodig heeft tijdens de komende vijf races om dat record aan te scherpen. Gezien hoe het seizoen tot nu toe is gegaan, is de kans vrij groot dat Verstappen dit record met een zege of misschien wel meer aan gaat scherpen.

Aantal podiumplekken

In 2021, het seizoen van zijn eerste kampioenschap in de Formule 1, stond Verstappen achttien keer op het podium. Dit was toen al een record, maar in 2023 lijkt hij dit met speels gemak te gaan verbeteren. De Nederlander is inmiddels zijn perfecte score in 2023 kwijt, maar met zestien podiumplekken na zeventien raceweekenden presteert Verstappen nog steeds bizar consistent. Verstappen heeft tijdens de komende races nog twee podiumplekken nodig om dit record ook aan te scherpen, en de kans lijkt hier ook vrij groot te zijn dat hem dit wel gaat lukken.

Hoogste puntenaantal

In 2022 schreef Verstappen ook het hoogste puntenaantal ooit tijdens een Formule 1-seizoen op zijn naam door met 454 punten wereldkampioen te worden. In 2023 staat Verstappen echter met nog vijf races te gaan al op 433 punten, waardoor hij het record voor meeste punten in een seizoen met een zege in de Verenigde Staten al op zijn naam kan schrijven. Dit record gaat bijna met zekerheid de komende races dus ook aangescherpt worden door de Nederlander.