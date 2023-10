Dit is de stand in het kampioenschap bij de coureurs na de Grand Prix van Qatar

Brian Van Hinthum

Zondag 8 oktober 2023 23:25

Max Verstappen heeft zich zaterdag in Qatar weten te kronen tot wereldkampioen Formule 1 2023. Ook op de zondag ging het lekker voor de Nederlander, die de Grand Prix van Qatar op zijn naam schreef. Hoe ziet de tussenstand eruit na zeventien races?

Voorafgaand aan de Grand Prix stond Verstappen al met een straatlengte afstand voor op Sergio Pérez, die stevig op P2 lag. Achter het duo van Red Bull vechten de coureurs van Mercedes, Ferrari, McLaren en Aston Martin allemaal om plekken drie tot en met tien in de tussenstand, al blijft het opletten voor de Mexicaan, met Lewis Hamilton op slechts dertig punten afstand. Pérez kwam in Qatar goed weg, daar Hamilton uitviel in de race waarin Pérez slechts één punt scoorde.

Tijdens de start van de Grand Prix van Qatar vlogen beide Mercedessen in het kielzog van Verstappen uit de startblokken en konden ze een aanval gaan wagen op de Nederlander. De Zilverpijlen raakten elkaar echter, waardoor Lewis Hamilton vroeg in de race zijn zondag tot een einde zag komen. Het bleek koren op de molen voor het team van McLaren, want Oscar Piastri en Lando Norris mochten met Verstappen mee naar het podium. George Russell werd nog wel vierde, terwijl ook Valtteri Bottas met zijn achtste plek vier hele kostbare punten scoorde en over Nico Hülkenberg ging in de tussenstanden.

Stand coureurs na zeventien races