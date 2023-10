Lars Leeftink

Zaterdag 7 oktober 2023

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag bleek de dag te zijn waarom Max Verstappen voor de derde keer wereldkampioen werd door tweede te worden tijdens de sprintrace in Qatar, kwam er een gerucht naar buiten dat Audi zou overwegen een streep te zetten door de toekomstige samenwerking met Sauber, reageerde het internet op de titel van Verstappen en moest de FIA ingrijpen voor en na de sessies op zaterdag. Dit is de GPFans Recap van 7 oktober 2023.

Verstappen pakt derde wereldtitel in sprintrace Qatar, Piastri grijpt de winst

Max Verstappen heeft zich tijdens de Sprintrace voor de Formule 1 Grand Prix van Qatar gekroond als drievoudig wereldkampioen. De Nederlander werd tweede achter Oscar Piastri, wat in elk scenario genoeg was om voor het derde seizoen op rij de titel te veroveren. Het verslag van de Sprintrace lezen? Klik hier!

Leclerc en Stroll ontvangen tijdstraf na meerdere track limits: Monegask buiten de punten

De uitslag van de Sprintrace voor de Formule 1 Grand Prix van Qatar is tijdens de zaterdagavond nog wel op de schop gegaan. Charles Leclerc en Lance Stroll hebben allebei van de FIA na de race vijf seconden straf gekregen, waardoor ze flink wat plekken zouden zakken en Leclerc zelfs zijn twee punten kwijt zou raken. Meer lezen? Klik hier!

Het internet reageert op derde wereldkampioenschap Verstappen

Max Verstappen heeft tijdens de Sprintrace, onderdeel van de Formule 1 Grand Prix van Qatar, beslag weten te leggen op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap, en dat maakt de tongen uiteraard flink los op social media. Zo ging het eigenlijk amper over Oscar Piastri na zijn zege tijdens de sprintrace en meer over de Nederlander, die dus zijn derde titel veroverde. Meer lezen? Klik hier!

'Audi trekt mogelijk stekker uit Formule 1-project met Sauber'

Audi zou in een samenwerking met Sauber in 2026 haar intrede maken in de Formule 1. De voorbereidingen zouden echter niet soepel verlopen en de Duitse autogigant trekt naar verluidt mogelijk zelfs de stekker uit het project. Zo is de volgende mogelijke aanwinst voor de Formule 1 mogelijk toch zijn bedenkingen aan het hebben. Meer lezen? Klik hier!

FIA stelde Sprint Shootout met twintig minuten uit door scheurtjes in banden

De FIA besloot zaterdag in te grijpen nadat het had ontdekt dat de banden tijdens de eerste vrije trainingen scheuren opgelopen hadden. De internationale autobond besloot daarom de track limits in bochten 12 en 13 te herzien. Ook kregen de coureurs extra tijd om de aanpassingen te testen. Het zorgde ervoor dat de Sprint Shootout twintig minuten later zou beginnen. Meer lezen? Klik hier!