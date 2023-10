Vincent Bruins

Zaterdag 7 oktober 2023 08:48

Audi zou in een samenwerking met Sauber in 2026 haar intrede maken in de Formule 1. De voorbereidingen zouden echter niet soepel verlopen en de Duitse autogigant trekt naar verluidt mogelijk zelfs de stekker uit het project.

Momenteel werkt Sauber, als Ferrari-klant, samen met Alfa Romeo, maar daar zal voor 2024 een einde aan komen. De renstal vond echter al heel gauw een nieuwe partner in Audi. In augustus 2022 werd aangekondigd dat Audi de power units zal bouwen voor de Zwitserse renstal. Het zou dan in principe een Audi-fabrieksteam worden dat wordt gerund door Sauber. Met het zicht op 2026 werd Andreas Seidl aangesteld als de CEO van Sauber. Seidl is de voormalige teambaas van Porsche in het FIA World Endurance Championship (WEC) en McLaren in de Formule 1. Technisch directeur James Key heeft ook de overstap gemaakt van McLaren naar Sauber. Verder werd de ervaren Red Bull-atleet Neel Jani aangekondigd als de officiële simulatorrijder voor Audi.

Andretti kan startbewijs overkopen

De toekomst van het Audi-project ziet er naar verluidt echter niet heel rooskleurig uit. "Als Andretti nou even wacht, dan kunnen ze het startbewijs van Audi overkopen, waarschijnlijk aan het eind van dit seizoen al", wist John Hindhaugh te vertellen in het Radio Le Mans-programma Midweek Motorsport. Andretti zit momenteel in het proces om het elfde team in de koningsklasse van de autosport te worden. F1-correspondent Nick Daman reageerde: "Je bent vandaag al de derde persoon die ik dit hoor zeggen. En van wat ik hoor gaat het dus niet goed bij Audi". Hindhaugh legde uit wat het plan van Audi nu is: "Ze zullen het niet [aankondigen], terwijl het seizoen nog bezig is, maar ze zijn het aan het overwegen. Als de stekker uit het project wordt getrokken, dan wordt dat na het eind van het seizoen bekendgemaakt."

Nieuwe CEO

Waarom Audi de stekker uit het Formule 1-project zou willen trekken, is nog niet helemaal bekend. Het zou te maken kunnen hebben met het feit dat de autofabrikant uit Ingolstadt sinds kort een nieuwe CEO heeft. Gernot Döllner heeft sinds afgelopen 1 september de plek overgenomen van Markus Duesmann. Het zou ook niet de eerste keer zijn dat Audi stopt met voorbereidingen voor een raceprogramma op wereldkampioenschapsniveau. Het zou een LMDh-auto bouwen voor IMSA en het WEC, maar dit project werd gestaakt om meer budget te creëren voor de Formule 1. De verhalen over de mogelijk sombere toekomst van Audi komen van twee verschillende, maar betrouwbare bronnen van Radio Le Mans.