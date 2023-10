Jan Bolscher

Max Verstappen heeft zich in Qatar tot drievoudig wereldkampioen Formule 1 gekroond. De Nederlander werd na een knappe inhaalrace tweede in de sprintrace, al was een goede eindklassering niet meer noodzakelijk na een uitvalbeurt van Sergio Pérez. Een indrukwekkende Oscar Piastri ging er met de winst vandoor.

De sprintrace op het Losail International Circuit ging om klokslag 19:30 uur Nederlandse tijd van start. Met een buitentemperatuur van maar liefst 32 graden Celsius was het asfalt opgewarmd tot 36 graden Celsius. Een uitdaging voor de banden van Pirelli, die sowieso het hele weekend al op de proef werden gesteld door de scherpe kerbstones en bochtige lay-out van de baan. Oscar Piastri ving de sprint aan vanaf pole position, geflankeerd door Lando Norris. Een knappe prestatie van de McLaren-coureurs, maar alle ogen waren logischerwijs gericht op de nummer drie: Max Verstappen. Hij moest binnen de top zes zien te finishen om zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap te verzilveren. Net als de mannen voor hem, startte de Nederlander op de mediums.

Openingsfase

George Russell startte op de softs, en dat betaalde zich uit. De Mercedes-coureur schoot van zijn plek en wist de tweede plaats in de wedstrijd over te nemen. Ook Sainz en Leclerc wonnen twee plekken bij de start, wat hen respectievelijk de derde en vierde plaats opleverde. Verstappen kwam door deze goede starts in het gedrang en zakte terug naar P5, met Norris daarachter. Piastri wist de leiding te behouden. De eerste safety car liet echter niet lang op zich wachten. Liam Lawson verloor de controle over zijn AlphaTauri en kwam tot stilstand in het grind. Daarmee kwam er aan zijn voorlopig laatste sprintrace in de Formule 1, een vroegtijdig eind.

Tweede safety car

Ook bij de herstart was Russell wakker. De Brit had niet lang nodig om de leiding van Piastri over te nemen, terwijl Fernando Alonso de druk bij Norris opvoerde in gevecht om de vijfde plaats. Lang werd er echter wederom niet geracet. Dit keer was het Logan Sargeant die al na een paar bochten plotseling de controle over zijn Williams verloor. De Amerikaan raakte zijn achterkant kwijt bij het uitkomen van de bocht en kwam vast te staan in het grind, waarna de safety car opnieuw de baan opkwam. Zo werden de eerste zes van de in totaal negentien ronden grotendeels in een treintje verreden.

Verstappen zet inhaalrace in

De tweede herstart in de wedstrijd verliep minder chaotisch. Alle coureurs kwamen zonder brokken door de eerste paar bochten, waarna de race in een ritme kwam. Verstappen had slechts twee ronden nodig om aan Leclerc voorbij te gaan en daarmee de vierde plaats in de wedstrijd over te nemen. Enkele bochten later was het de beurt aan Sainz, waarmee de Nederlander weer op podiumkoers lag. De rijders op de zachte band begonnen het halverwege de race toch al lastig te krijgen. Dat werd ook het waterloo van Russell, die na elf ronden niets meer kon doen om te voorkomen dat Piastri weer langszij kwam.

Verstappen wereldkampioen na uitvalbeurt Pérez

Met nog zeven ronden te gaan werd Verstappen zonder het te weten plots voor de derde keer op rij wereldkampioen Formule 1. Esteban Ocon maakte contact met Nico Hülkenberg, die op zijn beurt tegen de Red Bull van Sergio Pérez aanreed, waarmee het buiten zijn schuld einde verhaal was voor de Mexicaan. De Nederlander liep echter nog niet in de polonaise. Verstappen had maar één doel voor ogen: het winnen van de race. Na zestien ronden ging hij ook Russell voorbij, waarna de jacht op Piastri werd ingezet. Met nog vier ronden te gaan was het gat echter 2,4 seconden, en dat bleek te groot. Piastri ging er op indrukwekkende wijze met de winst van door, Verstappen kroonde zich voor de derde keer op rij tot wereldkampioen Formule 1.