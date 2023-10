Verstappen pakt pole position in Qatar, Hamilton neemt risico met LGBTQ+-helm | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Vrijdag 6 oktober 2023 22:58

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De vrijdag in Qatar stond in het teken van de kwalificatie en het was Max Verstappen die in het weekend waarin hij zijn derde wereldkampioenschap in de Formule 1 kan pakken liet zien dat hij de baas is. De Nederlander pakte zijn tiende pole position van het seizoen, waardoor hij op zondag vanaf de beste startplek mag beginnen in Lusail. Ook Lewis Hamilton kwam in het nieuws met een veelbesproken helm en daarnaast sprak hij lovend over Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen domineert en pakt pole position Qatar, Pérez en Sainz zakken door het ijs

De kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar op vrijdag is een prooi geworden voor de man die dit weekend zijn derde wereldtitel in de Formule 1 kan gaan pakken: Max Verstappen. De Nederlandse coureur reed een 1:23.778 op de klokken en begint zondag vanaf pole position. De volledige samenvatting lezen? Klik hier.

Hamilton neemt risico in Qatar met verboden LGBTQ+-helm

Lewis Hamilton staat erom bekend een fervent voorvechter te zijn van mensenrechten en voegt nu - niet zonder risico's - daad bij het woord in Qatar, waar vanaf vandaag geracet gaat worden. De Mercedes-coureur zal met een speciale LGBTQ+-helm op de grid verschijnen, iets dat ten strengste verboden is in het islamitische land. Hele verhaal lezen? Klik hier.

Hamilton steekt loftrompet over Verstappen: "Hij en Red Bull fenomenaal"

Lewis Hamilton heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Qatar laten weten dat hij erg onder de indruk is van hetgeen Max Verstappen en Red Bull Racing laten zien dit seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen is complimenteus richting de Nederlander, al wil hij er niet aan om hem te rangschikken bij de beste coureurs ooit. Hele verhaal lezen? Klik hier.

Sainz naar de stewards na hinderen Verstappen, ook Hamilton onderzocht door FIA

Tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Qatar, die Max Verstappen op P1 afsloot, waren er veel coureurs die zich volgens de FIA niet helemaal aan de regels leken te houden. Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Verstappen, Oscar Piastri en twee andere coureurs moeten langs de stewards of worden onderzocht. Hele verhaal lezen? Klik hier.

Zo reageert het internet op kwalificatie Qatar: "Hoezo heeft Sergio Pérez nog werk?"

Max Verstappen heeft vrijdag de kwalificatie van de Grand Prix van Qatar als snelste coureur weten af te sluiten. De Nederlander pakte met een dominante prestatie de pole position, waar teamgenoot Sergio Pérez - niet voor het eerst dit seizoen - zwaar door het ijs zakte en zijn Waterloo vond in Q2. Het internet reageert. Hele verhaal lezen? Klik hier.