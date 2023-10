Redactie

Vrijdag 6 oktober 2023 11:31 - Laatste update: 11:47

Lewis Hamilton staat erom bekend een fervent voorvechter te zijn van mensenrechten en voegt nu - niet zonder risico's - daad bij het woord in Qatar, waar vanaf vandaag geracet gaat worden. De Mercedes-coureur zal met een speciale LGBTQ+-helm op de grid verschijnen, iets dat ten strengste verboden is in het islamitische land.

De LGBTQ+-gemeenschap wint - met name in de Westerse landen - aan acceptatie en erkenning, maar dit is nog lang niet overal zo. In het Midden-Oosten bijvoorbeeld is het vaak nog steeds verboden om hierover naar buiten te reden, zowel qua uitingen als qua praktische invulling. Ook in Qatar krijgt de LBGTQ+-gemeenschap geen bewegingsvrijheid. Dit zagen we al tijdens het WK Voetbal in 2022, toen het de nationale teams verboden werd om met de One Love-band het veld op te gaan. Hamilton gaat nu toch een soortgelijk statement maken, door met een speciale LGBTQ+-helm te gaan rijden. Hij neemt hiermee wel de nodige risico's en het is de vraag hoe de autoriteiten hier naar zullen kijken.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton gewaarschuwd door wetgeving Qatar

De wet in Qatar is bijzonder duidelijk op het gebied van homoseksualiteit. Zelfs het 'aanzetten' of 'verleiden' van een persoon om zijn seksualiteit te uiten, is strafbaar. In theorie zou Hamilton met zijn LGBTQ+-helm een gevangenisstraf tegemoet kunnen zien. De wet in Qatar eist een gevangenisstraf van één tot drie jaar wegens "het op enigerlei wijze aanzetten of verleiden van een man of vrouw tot het plegen van illegale of immorele daden", zo citeert Sky Sports de wet van de monarchie in het Midden-Oosten.

De wet roept tevens op dezelfde straffen uit te delen aan mensen die mannen 'aanzetten' of 'verleiden' tot 'sodomie', ofwel tegennatuurlijke seksuele handelingen. Wanneer iemand daadwerkelijk homoseksuele activiteiten in praktijk brengt, wordt de straf nog vele malen hoger. Het Wetboek van Strafrecht stelt dat er gevangenisstraffen van maximaal 7 jaar uitgedeeld mogen worden.

Autoriteiten Qatar treden hard op tegen LGBTQ

Dat de boodschap - die Hamilton met zijn helm probeert te brengen - niet op prijs zal worden gesteld door de autoriteiten in Qatar, blijkt onder meer uit het feit dat er vorig jaar meerdere leden van de LGBTQ-gemeenschap zijn gearresteerd. Dit liet mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch destijds weten. Zij spraken met de slachtoffers, die aangaven zowel verbaal als fysiek te zijn mishandeld. Ze werden geschopt en geslagen tijdens hun tijd in de gevangenis.