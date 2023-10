Verstappen domineert en pakt pole position Qatar, Pérez en Sainz zakken door het ijs

Brian Van Hinthum

De kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar op vrijdag is een prooi geworden voor de man die dit weekend zijn derde wereldtitel in de Formule 1 kan gaan pakken: Max Verstappen. De Nederlandse coureur reed een 1:23.778 op de klokken en begint zondag vanaf pole position.

Na minimale voorbereidingen met slechts één vrije training op het Lusail International Circuit moesten de coureurs in dit sprintraceweekend bij het vallen van de avond aan de bak met de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag. Het was dus eigenlijk volledig koffiedik kijken hoe de coureurs en teams ervoor stonden, ook omdat het nieuw geasfalteerde circuit in Losail nog verre van goed ingereden was voor de kwalificatie. Er komen immers ook geen andere klassen in actie dit weekend, waardoor alleen de Formule 1 hier actief is.

Stroll zeer teleurstellend

Het was voor de heren dan ook zaak om zo snel mogelijk de baan op te gaan om meters te maken en te blijven verbeteren op de baan die gedurende de sessie steeds sneller en sneller zou gaan worden. Leclerc was één van de mannen die als eerste een goede tijd op de klokken wist te noteren met een 1:26.444. Verstappen bevond zich op dat moment in het kielzog van de man uit Monte Carlo met een afstand van +0.044 op de Ferrari-coureur. Fernando Alonso sloeg even later toe met een flink gat richting Leclerc: 1:25.685.

Ruim over de helft van de sessie begonnen ook de Mercedes-coureurs eindelijk aan hun vliegende rondes en de Britse coureurs sloten vlak achter Alonso aan op de tweede en derde plek. Na de tijdens van de Zilverpijlen gingen de rest van de coureurs weer de baan op om opnieuw op jacht te gaan naar een verbetering. Lando Norris liet even zijn spierballen zien met een 1:25.131. Verstappen haalde die tijd nog in en dus werd het kijken wie er kind van de rekening werden. Uiteindelijk was het Lance Stroll die weer de grote teleurstelling van de dag te pakken had met een P17, waar Alonso op P3 stond. Logan Sargeant, Liam Lawson, Kevin Magnussen en Zhou Guanyu namen ook afscheid na Q1.

Sainz en Pérez zakken door het ijs

Terwijl we net hadden gezien hoe een woeste Stroll het in de pitbox ogenschijnlijk aan de stok kreeg met een van de Aston Martin-teamleden, gingen de lichten opnieuw op groen voor de tweede kwalificatiesessie. Verstappen wist als eerste coureur van het veld een tijd onder de 25 te rijden met een 1:24.758, terwijl in het kamertje van de wedstrijdleiding druk was met de track limits. Mercedes sloot opnieuw aan in de top drie, met Russell en Hamilton op P2 en P3.

Met nog vier minuten op de klok reden de meest coureurs weer naar buiten voor de tweede run, waarbij bijvoorbeeld McLaren een vers setje softs onder de bolides had gemonteerd. Dat bood meteen succes, want beide mannen klopten de tijd van Verstappen en gingen naar P1 en P2, waarbij Norris de snelste was. Het werd dringen geblazen richting het einde van de tweede sessie en daar zagen we twee daverende verrassingen. Carlos Sainz en Sergio Pérez zagen hoe ze niet verder kwamen dan P12 en P13, een grote domper.

Verstappen pakt de pole

Met tien man sterk begonnen we aan de laatste sessie van de dag en konden we gaan zien wie op zondag vanaf de eerste startrij mogen gaan vertrekken. Norris schoot ijzersterk uit de startblokken met een razendsnelle tijd, maar de Brit zag hoe de wedstrijdleiding opnieuw onverbiddelijk bleek en de tijd van de McLaren-coureur schrapte. Verstappen ging ondertussen stoïcijns door met waar hij al de hele dag mee bezig was en de man die dit weekend wereldkampioen kan worden, klokte een 1:23.778.

Na dat sterke rondje van Verstappen gingen de coureurs nog één keer het circuit op om nog eens te jagen op een verbetering, al leek het gat van de andere coureurs tot Verstappen in ieder geval te groot om nog om te draaien. De Nederlander maakte een foutje, ging te wijd en moest zijn tweede ronde afkappen. Het maakte verder niet uit, want hij had genoeg marge op de rest van het veld. Norris wist keurig aan te sluiten achter de Nederlander, maar zijn tijd werd opnieuw afgepakt na de sessie, waardoor Russell aansluit op de eerste startrij.