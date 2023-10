Remy Ramjiawan

Donderdag 5 oktober 2023 13:21 - Laatste update: 13:31

Michael Andretti kreeg afgelopen maandag het verlossende woord te horen van de FIA. De Amerikaan mag volgens de internationale autobond beginnen in de koningsklasse, maar hij moet nog wel Formula One Management overtuigen. Laatstgenoemde zou niet staan te popelen om een extra team toe te laten en volgens een anonieme bron, die zich bij F1-insider meldt, zou het geheel kunnen eindigen met een rechtszaak.

De FIA en de FOM staan lijnrecht tegenover elkaar wat betreft de eventuele toetreding van het team van Andretti. Eigenlijk staat het synoniem voor wie nu precies aan de touwtjes trekt in de meest prestigieuze raceklasse ter wereld. Is dat de regelgever (FIA) of is dat degene die het spelletje verkoopt aan de rest van de wereld (FOM)? In dat gevecht kan de FOM niet los worden gezien van de tien huidige teams, die hebben namelijk betrekkelijk veel invloed op het proces. De voorschriften schrijven een deelname van twee extra teams toe, maar de huidige renstallen lijken zich toch bij het huidige aantal te willen houden. Het zou een strijd kunnen worden, die uiteindelijk wordt beslist in de rechtszaal en daar zouden dan alleen maar verliezers bij zijn.

Logistieke problemen

De huidige Concorde Agreement staat extra teams toe, zolang er wordt voldaan aan het prijskaartje van 200 miljoen dollar. Dat geld is niet alleen bedoeld ter compensatie voor de huidige tien teams die het prijzengeld moeten delen met een extra formatie, ook moet het potentiële toetreders afschrikken. "Een elfde team betekent niet alleen dat elk team meer geld moet weggeven, maar ook dat de waarde van elk individueel team daalt. Dat wil natuurlijk niemand", zo vertelt dr. Helmut Marko aan het medium. De adviseur wijst daarnaast ook naar logistieke problemen: "Op de meeste circuits is de ruimte beperkt. Waar kun je een extra team kwijt in de toch al smalle pitlane? In de paddock zou je waarschijnlijk de grootte van de hospitality's moeten verkleinen. Maar daar zijn de teams niet in geïnteresseerd."

Toch lijken niet alle teams onwelwillend tegenover de komst van Andretti te staan. Zo zou Alpine het Amerikaanse team wel willen verwelkomen, maar ook daar zit een financiële prikkel aan. Hoewel Andretti namelijk Cadillac als naampartner heeft, zullen de power units vermoedelijk vanuit de Franse partij komen.

Machtsstrijd

De goedkeuring van één team is echter niet genoeg om de FOM over de streep te trekken en volgens de anonieme bron staan alle partijen op scherp. "Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem zijn als katten en honden. Het geschil over een mogelijke toetreding van het Andretti-team kan nu de vonk doen overslaan. Er komt een machtsstrijd aan. Het zou ook kunnen eindigen in een jarenlange rechtszaak. De grootste verliezer zal de sport zijn", zo stelt de bron. De FIA wijst naar de huidige Concorde Agreement waarin staat dat er ruimte is voor extra teams. De huidige formaties willen echter de garanties dat ze geen verliezen oplopen en Liberty Media (eigenaar commerciële rechten Formule 1) wil zich niet de wet laten voorschrijven door de internationale autosportfederatie.