Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Qatar

Maandag 2 oktober 2023 20:18 - Laatste update: 20:50

De Formule 1 gaat langzaam maar zeker toewerken naar de eindfase van het seizoen, met de Grand Prix van Qatar die dit weekend op het programma staat. De koningsklasse reisde voor het eerst in 2021 af naar het schiereiland. Afgelopen seizoen stond het spektakel niet op de kalender vanwege het WK-voetbal, maar in 2023 is het weer een stop op de kalender geworden.

Daar waar Singapore nog een misser was voor het team van Red Bull Racing, wist Max Verstappen in Japan te laten zien dat het een eenmalige domper was. De Nederlander wist niet alleen de pole position te pakken, ook de overwinning op Suzuka werd op zijn naam gezet. Dat ging gepaard met de nodige overmacht en het heeft ervoor gezorgd dat de Nederlander in Qatar zijn derde wereldtitel kan gaan veiligstellen. De McLaren's waren wederom een factor om rekening mee te houden, maar qua racepace kwam het duo niet in de buurt van de Nederlander. Sergio Pérez kende opnieuw een dramatisch weekend. Zo kwam hij tijdens de kwalificatie niet verder dan P5 en tijdens de openingsronde van de race beschadigde hij zijn RB19 in een knokpartij met Carlos Sainz en Lewis Hamilton. In ronde vijftien werd Pérez naar binnengehaald om uit te vallen, om vervolgens in ronde veertig weer de baan op te komen. Het was bedoeld om mogelijke straffen voor de race in Qatar voor te zijn.

Losail International Circuit

Het Losail International Circuit is aankomend weekend het strijdtoneel in de Formule 1. Het circuit telt zestien bochten en is 5,419 km lang. De baan werd in 2004 opgeleverd en is jarenlang een stop op de MotoGP-kalender geweest. In 2021 was het ook tijd voor de Formule 1 om kennis te maken met het circuit in Qatar en Lewis Hamliton was de eerste overwinnaar. Het circuit biedt een aantal middelhoge en hogesnelheidsbochten en vooral het einde van het rechte stuk zal de plek zijn waar de coureurs een inhaalpoging kunnen gaan inzetten. Aankomende zondag zal de Grand Prix van Qatar worden verreden over 57 ronden.

Voorlopige weersverwachting

Het belooft weer een warm weekend te gaan worden voor de teams en de coureurs. Zo zal het gemiddeld overdag warmer zijn dan veertig graden Celsius. Op zaterdag en zondag zal het kwik de veertig graden overigens net niet raken, maar het blijft onverminderd warm. Op regen hoeven de coureurs niet te rekenen, want die kans wordt op nul procent geschat.

Het huidige weerbericht voor het raceweekend in Qatar volgend weekend. Het wordt enorm warm, benauwd en vooral droog #QatarGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/9UtacXbtuj — GPFans NL (@GPFansNL) September 30, 2023

Coureursklassement

Constructeursklassement

1. Red Bull Racing (kampioen) 623 punten 2. Mercedes 305 punten 3. Ferrari 285 punten 4. Aston Martin 221 punten 5. McLaren 172 punten 6. Alpine 84 punten 7. Williams 21 punten 8. Haas 12 punten 9. Alfa Romeo 10 punten 10. AlphaTauri 5 punten

Tijdschema Grand Prix van Qatar

Het raceweekend in Qatar betreft een zogeheten Sprintweekend. Dat betekent dat de sessies iets anders in elkaar zitten. Op vrijdag zal de eerste en enige vrije training namelijk om 15:30 uur van start gaan. Om 19:00 uur is het dan tijd voor de kwalificatie, voor de hoofdrace op zondag. Zaterdag om 15:00 uur zal de Sprint Shootout van start gaan en daarmee wordt de startopstelling van de Sprintrace bepaald, die om 19:30 uur zal beginnen. Zondag 8 oktober om 19:00 uur zullen de lichten doven voor de Grand Prix van Qatar.

Vrijdag 6 oktober

15:30 uur: vrije training

19:00 uur: kwalificatie Grand Prix

Zaterdag 7 oktober

15:00 uur: Sprint Shootout

19:30 uur: Sprint

Zondag 8 oktober

19:00 uur: Grand Prix van Qatar