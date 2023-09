Brian Van Hinthum

Zaterdag 30 september 2023 07:59

Er wordt de laatste weken druk gespeculeerd over de toekomst bij Red Bull Racing. Met name het stoeltje van Sergio Pérez is onderwerp van gesprek. Aan tafel in het Race Café worden de opties besproken.

De plek naast Verstappen bij Red Bull Racing is eigenlijk al jarenlang een belangrijk onderwerp van gesprek. Verschillende coureurs passeerden al de revue. Zo kregen Pierre Gasly, Alex Albon en Pérez de kans zich te laten zien naast de getalenteerde Nederlander, waarbij de Mexicaan het voorlopig het langst volhoudt. De man uit Guadalajara beschikt echter over een na 2024 aflopend contract, waardoor de zekerheid rondom de positie naast Verstappen klein is.

Gewild zitje

Inmiddels is de geruchtenmolen over de plek van Verstappen dus volop op gang gekomen. Christian Horner liet recent weten dat het zitje in Milton Keynes zeer gewild is. "Het is nooit gemakkelijk om Max zijn teamgenoot te zijn. Sommige coureurs kunnen misschien die uitdaging aan, sommige misschien niet. We houden natuurlijk een oogje in het zeil op de markt, net als op de coureurs die we hebben. Zoals je je voor kunt stellen, is er behoorlijk wat interesse vanuit bepaalde sectoren om een Red Bull-auto te mogen besturen", zei de Brit recent.

Opties naast Verstappen

Aan tafel in het Race Café op Ziggo Sport loopt Rick Winkelman door de opties. "De naam van Norris valt natuurlijk vaak. We hebben het de laatste weken ook vaak over Lawson gehad. Ricciardo zie ik niet zo snel gebeuren." Rob Kamphues vraagt naar de naam van Fernando Alonso. "Die is dan toch echt wel een tikkie te oud, met alle respect. Ik zou het geweldig vinden, hé. Ik ben fan van Alonso, maar ik zie het niet gebeuren", stelt hij. Ook Rinus VeeKay heeft zo zijn twijfels, zeker gezien de mindere races die de Spanjaard de laatste tijd reed. "Het laatste deel van het seizoen begint hij ook een beetje in te zakken", zegt hij, mede over Aston Martin. "Over teammaten gesproken, daar heeft hij ook weinig aan. Wat ik aan Ryan Hunter-Reay had, heeft hij het tegenovergestelde met Lance Stroll."