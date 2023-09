Brian Van Hinthum

Vrijdag 29 september 2023 14:41

Max Verstappen kan volgend raceweekend in Qatar zijn derde wereldtitel op een rij in de wacht slepen en de Red Bull Racing-coureur wordt dan ook al regelmatig met de grotere racers uit de geschiedenis in één rijtje geplaatst. Ook Sky Sports-verslaggever Karun Chandhok heeft een hele hoge pet op van Verstappen.

Verstappen is na zijn overwinning in Japan hard op weg naar zijn derde wereldtitel op een rij en tijdens de volgende Grand Prix in Qatar kan het al raak gaan zijn. De regerend wereldkampioen heeft er dit seizoen nog een schepje bovenop gedaan in de Formule 1, nadat hij in 2021 en 2022 al het kampioenschap wist te pakken. Naast dat hij per jaar een betere coureur lijkt te worden, heeft Red Bull onder aanvoering van technisch wonder Adrian Newey hem dit seizoen ook nog eens een ongenaakbare en betrouwbare auto weten te geven. Iets dat hem al dertien overwinningen opleverde.

Nu al één van de besten?

Door de geschiedenis heen heeft de Formule 1 natuurlijk een hoop legendarische coureurs gekend die een ongelofelijk nalatenschap achterlieten in de koningsklasse. Verstappen is met zijn 25 jaar - op zaterdag tikt hij de 26 aan - nog altijd een vrij jonge coureur en er liggen nog genoeg jaren voor hem. Toch wordt hij al regelmatig in het rijtje met oude legendes geplaatst. Chandhok krijgt bij OLBG de vraag hoe hij Verstappen zou rangschikken in dat soort lijsten. "Ik denk dat Max op basis van puur talent bij de absolute beste coureurs die we ooit in deze sport hebben gezien hoort."

Rijtje van zes

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Dat is dan samen met Ayrton Senna, Jim Clarck, Lewis Hamilton, Michael Schumacher en Alain Prost", zo maakt hij een rijtje van zes coureurs. Daarbij ontbreken dus namen als Sebastian Vettel en Fernando Alonso. "Ik ben niet zo'n groot fan van statistieken gebruiken om een verhaal te vertellen. Het is maar één onderdeel. Clark reed bijvoorbeeld in een gevaarlijk tijdperk, won twee kampioenschappen en kon niet door. Senna had de kans niet om het 1994-seizoen uit te rijden. Maar Max Verstappen is ongetwijfeld onderweg om één van de beste coureurs ooit te worden."