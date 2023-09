Jan Bolscher

Vrijdag 29 september 2023 09:09 - Laatste update: 09:10

De toekomst van Lando Norris binnen de Formule 1 is de afgelopen weken voer voor speculatie geweest, maar met de recente opmars van het team is er volgens Richard Bradley geen enkele reden voor de jonge Brit om McLaren te verlaten.

Het Formule 1-team van McLaren kent een bijzonder seizoen. De Britse renstal begon bijzonder slecht aan het jaar met slechts 17 punten in de eerste acht races. De formatie behoorde tot de achterhoede en speculaties over de toekomst van Norris werden al snel het gesprek van de dag. Vanaf het raceweekend in Oostenrijk werd er echter geleidelijk een gigantisch updatepakket uitgerold, en daar wist McLaren qua performance een enorme stap mee te zetten. In de laatste acht races werden er zodoende 145 punten gescoord.

Contractverlenging Norris en Piastri

Norris heeft een contract bij McLaren tot eind 2025, terwijl teammaat Oscar Piastri recent tot eind 2026 heeft bijgetekend. Eerstgenoemde wordt de laatste tijd echter regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Red Bull Racing, zij het pas na 2025. Ook Norris en Max Verstappen hebben uitgesproken het wel te zien zitten om ooit teammaten te worden, maar Bradley is van mening dat de 23-jarige coureur geen enkele reden meer heeft om over een vertrek na te denken.

Opmars McLaren

De Le Mans-coureur noemt de stap die McLaren heeft gezet, zeer indrukwekkend: "De antwoorden zullen in de ontwerpkamer liggen, ze hebben iets gevonden", klinkt het in de podcast On Track GP. "Aan het begin van het seizoen zei iedereen: 'Oh, Lando moet over andere opties na gaan denken, want McLaren is zo slecht.' Maar je moet toegeven dat ze er sinds Silverstone bijzitten, waarschijnlijk de tweede, derde of vierde auto met Mercedes en Ferrari op bepaalde momenten. Mercedes zit waarschijnlijk iets verder weg. Nu is er een goede reden om daar te blijven."