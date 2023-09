Remy Ramjiawan

Alpine-teambaas Bruno Famin heeft aangegeven dat de relatie tussen zijn twee coureurs nog steeds prima is, maar dat de communicatie tijdens de Grand Prix van Japan niet optimaal was. Pierre Gasly moest aan het einde van de race gehoor geven aan een teamorder en daar was hij zichtbaar niet over te spreken.

De Franse coureur was verbijsterd nadat het team hem vertelde dat hij de negende plaats terug moest geven aan Esteban Ocon in de laatste ronde van de race, toen de auto's op de negende en tiende plaats reden. Het was een zet die Gasly 'zinloos' noemde, maar het team hield vol dat het was omdat Ocon zijn landgenoot eerder in de race had doorgelaten, zodat Gasly een poging kon doen om Fernando Alonso in te halen. Dat lukte niet en dus was het voor het team gebruikelijk om de posities weer om te wisselen. Famin is van mening dat de communicatie niet optimaal was en dat Gasly daardoor niets te verwijten valt.

Ruis op de lijn

"Dit is het punt dat we moeten controleren om volledig transparant te zijn", vertelde Famin tegen de media na de race. "Ik weet niet wanneer het gezegd is en dat is het punt dat we moeten ophelderen. Soms hebben we communicatieproblemen omdat de lijn [radiosignaal] niet zo goed is. Of soms denkt de engineer dat hij duidelijk is als hij iets zegt, maar misschien neemt de coureur het niet op, omdat hij op dat moment op iets anders gefocust is."

"We moeten controleren of de coureur de informatie goed heeft ontvangen. Maar hoe dan ook, de manoeuvre werd gedaan in het belang van het team en ik twijfel er niet aan dat beide coureurs het daarmee eens zijn", zo doet de vervanger van Otmar Szafnauer het incident af.